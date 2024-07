Ce smartphone que nous avons noté 5/5 sur Les Mobiles est le meilleur au monde d'après Dxomark !

Notre expert a donné un score de 5/5 à ce smartphone, et Dxomark, la célèbre plateforme de notation a jugé qu’il était le meilleur smartphone au monde ! Nous vous présentons le Honor Magic 6 Pro et où il vous est possible de l’obtenir au meilleur prix.