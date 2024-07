Ce smartphone Xiaomi est en top des ventes sur Amazon et disponible à prix réduit pendant les Prime Days !

Sur Amazon, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est l’un des appareils de la marque qui a cumulé le plus à bons points, puisqu’il a été numéro 1 des ventes de téléphone portable de la plateforme l’année dernière, devant des centaines d’autres smartphones. En ce moment, et pour deux jours seulement, vous pouvez vous le procurer pour 169 € seulement !

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Snapdragon 732G

: Snapdragon 732G RAM : 8Go

: 8Go Stockage : 128Go de stockage interne non extensibles

: 128Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 108+8+2+5 mégapixels

: Triple capteur photo 108+8+2+5 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5020 mAh compatible charge 67 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est un smartphone polyvalent qui convient à tous les profils, que vous soyez passionné de gaming ou que vous préfériez une utilisation multimédia plus traditionnelle. Grâce à ses capacités avancées, il surpasse les modèles bas de gamme, offrant ainsi une excellente valeur pour son prix actuel. Comme on dit, "qui peut le plus peut le moins", et ce téléphone en est la preuve.

Et avec l’offre des Prime Days qui le fait passer à 169 €, nous sommes sur un véritable très bon prix qui le rend imbattable puisque d'autres téléphones à ce prix vont plutôt proposer des écrans LCD… Alors que ce smartphone, sorti pour presque 400 €, détient une dalle AMOLED.

Comment fonctionnent les Prime Days chez Amazon ?

Les Prime Days ont lieu aujourd'hui et demain. Cet événement, organisé deux fois par an, permet aux membres d'Amazon Prime de bénéficier de réductions sur de nombreux produits. Pour en profiter, il suffit de s'inscrire à Amazon Prime, ce qui est gratuit grâce à l'essai d'un mois. Pendant cette période d'essai, vous accédez aux offres promotionnelles et à divers services, dont la plateforme de streaming Prime Video.