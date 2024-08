Ce smartphone Xiaomi offre un grand écran Amoled et une RAM puissante pour un tout petit prix

Un écran AMOLED de haute qualité pour une expérience visuelle immersive

Le Redmi Note 13 4G se démarque d'emblée par son écran AMOLED de 6,67 pouces. Cette dalle offre une résolution Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, garantissant des images nettes et détaillées.

Mais ce n'est pas tout. Avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz, il offre une très grande fluidité ; chose inédite pour un modèle d’entrée de gamme. La luminosité maximale atteint les 1800 nits pour une bonne lisibilité en plein soleil.

Cet écran bénéficie par ailleurs d’une protection Corning Gorilla Glass 3, pour une résistance accrue aux rayures et aux chocs du quotidien.

Des performances solides grâce à un processeur Snapdragon

Sous le capot, le Redmi Note 13 4G embarque un processeur Snapdragon 685 gravé en 6 nm. Cette puce octa-core (4x Cortex-A73 jusqu'à 2,8 GHz + 4x Cortex-A53 jusqu'à 1,9 GHz) offre des performances équilibrées pour une utilisation quotidienne fluide : navigation web sans ralentissement, multitâche efficace et prise en charge des jeux mobiles peu gourmands en ressources.

Une mémoire vive généreuse pour plus de réactivité

Le Redmi Note 13 4G propose une configuration de base avec 6 Go de RAM, extensible virtuellement jusqu'à 8 Go supplémentaires grâce à la technologie de fusion de mémoire.

Cette extension dynamique de la RAM permet une meilleure gestion des applications en arrière-plan, des lancements d'applications plus rapide et une expérience utilisateur globalement plus fluide.

Côté stockage, le smartphone est proposé ici avec 128 Go, un espace confortable pour vos applications, photos et vidéos.

Un appareil photo polyvalent pour capturer tous les moments

L'aspect photographie est également bien pris en compte par le Redmi Note 13 4G. Le smartphone est équipé d'un triple module photo à l'arrière de 108+8+2 mégapixels.

La caméra principale bénéficie de la technologie de pixel binning 9-en-1 grâce à laquelle on obtient des photos lumineuses, même en basse luminosité. De plus, le zoom sans perte 3x offre une flexibilité appréciable pour les prises de vue à distance.

Une autonomie confortable et une charge rapide

Pour tenir la distance, le Redmi Note 13 4G est équipé d'une batterie de 5000 mAh. Cette capacité généreuse promet une autonomie d'une journée complète, voire plus selon votre utilisation. Le fabricant annonce jusqu’à 20 heures de lecture vidéo et plus de 174 heures d'écoute musicale.

Par ailleurs, la charge rapide 33W permet de récupérer 50% de batterie en seulement 29 minutes !

Un rapport qualité-prix imbattable

Grâce au bon plan Amazon que nous partageons ici avec vous, le Xiaomi Redmi Note 13 4G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne est disponible à seulement 147 €. A ce prix, il offre un excellent compromis entre performances, qualité d'affichage et autonomie, le tout dans un design élégant et moderne.

Sautez vite sur cette occasion ! Le stock est limité.