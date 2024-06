Cet expert donne son avis sur le très atypique Phone (2) de Nothing : la note sera-t-elle salée ?

Notre interview sur le Nothing Phone (2)

La Rédaction de Les Mobiles : Cela fait quelques mois que tu as reçu ton Nothing Phone (2). Déjà, pourquoi ce choix plutôt qu’un autre ?

Rémi Deschamps : « Oui, cela fait maintenant un peu plus de 3 mois que je teste sur le terrain le Phone (2). Pourquoi ce choix ? Eh bien, parmi la masse de smartphones qui se ressemblent et qu’il était difficile à différencier, les Nothing avec leurs glyphes et leurs interfaces très particulières, m’ont tout de suite attirés avec leurs propositions plutôt originales.

J’avais besoin d’un nouveau smartphone, et je voulais prendre un haut de gamme, je me suis dit que c’était l’occasion où jamais pour découvrir ce qu’il avait dans le ventre. »

LRLM : « Et alors, verdict ? »

RD : « Honnêtement ? Je suis convaincu. Il y a pas mal de choses qui entrent en compte, mais déjà, je dirais que les glyphes, qui pourraient paraître un peu gadgets, sont en fait vraiment utiles.

Déjà, je regarde moins mon écran, ce qui pourrait être paradoxal, mais c’est un très gros plus que Nothing pense à la santé de ses utilisateurs. D’ailleurs, j’y pense, mais pour moi qui suis sensible aux lumières bleues, là, je n’ai même pas besoin d’activer le filtre !

Et en plus de glyphes, le mode nuit peut être paramétré pour faire passer automatiquement votre écran à un véritable noir et blanc, tout en empêchant de recevoir des messages (sauf des correspondants autorisés).

Je peux paramétrer les glyphes pour s’allumer ou non selon qui appelle ou envoie des messages, et donc être sûr de savoir si je rate un message important ou non sans regarder mon écran ; je peux également les lier avec le calendrier de mon compte Google pour qu’ils s'illuminent pour me prévenir de mes rendez-vous, et bien d’autres choses !

L’interface du Phone (2) est également un argument fort. En tout cas, pour moi, son côté presque iPhone, avec une présentation épurée en noir et blanc me permet de m’y retrouver facilement, de trier et ranger les applications que j’utilise de façon très intuitive. C’est la première fois que je trouve vraiment plaisant de parcourir le menu d’un smartphone. »

LRLM : « Côté performance, qu’est-ce qu’il donne ? »

RD : « J’ai la version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il n’y a clairement rien à redire de ce que côté là, il est fluide, puissant grâce à sa puce Qualcomm, et propose une durée de vie pour sa batterie de presque deux jours sans le recharger.

Côté écran, avec sa technologie Amoled en 2k, je peux enfin expérimenter le streaming sur mon smartphone… Et clairement, avec son écran plutôt grand, ça change la vie dans les transports, surtout dans le train !

Entre fonctionnalités bien pensées et glyphes étonnamment utiles, voilà que je peux dire sans détour qu'il vaut largement le détour ! »