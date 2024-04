Cette fonction de l'iPhone 13 est loin d'être indispensable, en vous en privant vous économisez 25 % !

L’iPhone 13 est sorti il y a deux ans, on peut donc dire sans soucis qu’il a encore de très belles années devant lui, d'autant plus parmi la grande famille des smartphones Apple qui ont tendance à perdurer, en témoigne le nombre de personne possédant des appareils de la marques vieux de 5 ou 6 ans, voire plus !

Devant cet état de fait, la rédaction de Les Mobiles s’intéresse beaucoup à ce genre de modèles qui permettent de dénicher les meilleurs rapport-qualité prix : assez récents pour adopter des technologies intéressantes ; mais pas trop non plus pour bénéficier de prix réduits.

Justement, nous avons découvert un excellent bon plan concernant l’iPhone 13 puisque Certideal, une enseigne française experte du reconditionnement, propose des iPhone 13 avec une astuce brillante : retirer le Face ID ! Cela vous permet d’obtenir un iPhone 13 reconditionné en France pour seulement 314 €, avec une garantie de 2 ans et dans un état comme neuf !

Fiche technique de l'iPhone 13

Écran : Super Retina XDR de 6,1 pouces avec résolution 2532 x 1170 pixels

L'iPhone 13 nous propose une fiche technique efficace dont un écran OLED de 6,1 pouces très réactif, assurant une expérience immersive pour les utilisateurs. La présence de la puce Apple A15 Bionic est à l'origine de ces performances poussées en termes de rapidité et de fluidité d'utilisation, même pour les tâches les plus exigeantes, et est garant de la fiabilité des appareils de Apple. En effet, celui-ci semble ne pas subir les affres du temps, ne subissant pas de perte de performances, même après quelques années.

Un iPhone 13 à peine plus cher qu’un appareil bas de gamme

En retirant le Face ID de leurs smartphones reconditionnés, CertiDeal permet à l’iPhone 13 de baisser en tout de 25 %, mais en plus en ce moment vous pouvez utiliser le code AVRIL24 pour gagner encore 10 %. L'appareil est également disponible avec des options permettant de changer sa vitre et sa batterie !