Comment se procurer un iPhone à prix réduit et avec un code de réduction jusqu'à la fin du mois

L'iPhone 12 est indéniablement l'un des plus grands succès d'Apple, marquant une sortie très remarquée et demeurant une référence. Actuellement, il se distingue comme l'un des meilleurs choix sur le marché, étant à la fois ni trop ancien ni trop récent, tout en restant accessible à des prix très attractifs. Sur le site de CertiDeal, vous pouvez vous procurer l’iPhone 12 pour 235 € seulement et avec en plus une réduction de 10 € avec le code MAYDAYS. Il bénéficie d’une garantie de 2 ans et est reconditionné en France.

Les caractéristiques de l'iPhone 12

Écran : OLED, de 6,1 pouces

L'iPhone 12 dispose d'une fiche technique très performante avec plusieurs atouts majeurs : un écran OLED de 6,1 pouces d'une qualité remarquable, une puce Apple A14 Bionic très rapide et 4 Go de RAM. Il se distingue également par un appareil photo capable de produire des photos et vidéos de haute qualité.

Un iPhone 12 reconditionné pour 235 € avec un code promo !

