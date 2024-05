Craquez pour le nouveau forfait de Source Mobile : 80Go à prix rond !

Faites une bonne action avec ce forfait solidaire

L'opérateur Source Mobile met en avant une offre mobile sans engagement, solidaire et à prix canon, unique en son genre ! Il s'agit du nouveau forfait Source à 10€ par mois. Ce dernier fournit 80Go en France métropolitaine. Si vous n'utilisez pas l'ensemble de vos gigas dans le mois de votre abonnement mobile, le restant est converti en gouttes. Celles-ci peuvent alors être utilisées dès que vous le souhaitez pour soutenir des projets qui vous tiennent à coeur. Vos dons seront versés aux associations qui ont acceptées de participer à cette idée unique et solidaire de Bouygues Telecom.

Vous pouvez retrouver la liste des quelques 1000 associations sur le site officiel de l'opérateur ainsi que les domaines dans lesquels elles oeuvrent pour orienter votre choix (cause animale, entraide, environnement, etc.). Il est bien entendu possible de soutenir plusieurs associations en même temps, vous répartissez vos dons comme bon vous semble.

L'opérateur ne s'arrête pas là, vous pouvez également accéder à de nombreux trucs et astuces pour limiter votre empreinte carbone.

Tout est disponible sur votre application Source, c'est simple, rapide et efficace !

Profitez de garanties valables en France comme à l'étranger

Avec ce forfait économique, vous bénéficierez de 80Go pour surfer sur le net en France métropolitaine et de 10Go lors de vos séjours en Europe et dans les DROM (départements et régions d'outre-mer). Notez que l'utilisation des gigas à l'étranger sera automatiquement décomptée de votre enveloppe data globale.

Du côté des communications, vous pourrez appeler et envoyer vos messages sans compter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les zones précitées, à savoir l'UE et les DOM.

Enfin, ce forfait est sans engagement. Vous serez donc libre de mettre un terme à votre abonnement de téléphone mobile dès que vous le souhaitez et sans frais de résiliation.