À moins de 300 €, ce Galaxy de Samsung propose un écran Amoled et un excellent processeur sur Amazon !

Le Galaxy A55 de Samsung est sorti depuis maintenant quelques mois, et avec lui toute la nouvelle génération de Galaxy. Il s’agit d’un excellent smartphone, cela ne fait aucun doute, et qui plus est avec un prix plutôt raisonnable, cependant, il est possible de se procurer un appareil à plus petits prix et avec une fiche technique pas si éloigné de lui en la personne du Galaxy A54 4G, son prédécesseur !

Fiche technique du Samsung Galaxy A54 5G

Écran : Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1380

: Exynos 1380 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128Go, extensible via microSD

: 128Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

: 50 MP Caméra avant : 32 MP

: 32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

La fiche technique du Galaxy A54 5G est très proche du A55, celui-ci peaufine la formule, mais ne la révolutionne pas. Au même prix, il est évident que le Galaxy A55 devrait l’emporter, mais avec une différence aussi important, le Galaxy A55 étant à 469 € et le A54 5G à 299 €, on peut vraiment se poser la question : et la réponse est d’après nous que le Galaxy A54 54G devient plus intéressants au vu des variations assez légères entres les deux fiches techniques.

Voici notre prise en main du Samsung Galaxy A54 5G.

Le Galaxy A54 5G est disponible à petit prix sur Amazon

En ce moment, le Galaxy A54 5G est disponible pour seulement 299 € sur Amazon, ce qui en fait d’après nous l’une des meilleures opportunités pour y accéder, idéal pour ceux qui recherchent un smartphone de milieu de gamme récent, fiable et puissant.