Découvrez la nouvelle promotion Sosh : 100 Go sur le réseau Orange à un prix imbattable !

Un nouveau forfait à prix réduit sur le réseau leader en France

Découvrez un nouveau forfait abordable disponible sur le réseau Orange, le premier réseau de France selon l'enquête de l'ARCEP en 2023 ! Sosh, l'opérateur en ligne, propose une offre promotionnelle irrésistible : un forfait avec 100 Go pour seulement 9,99€ par mois. Sans engagement, cette offre vous permet de résilier votre abonnement mobile à tout moment, sans frais, vous offrant ainsi une grande flexibilité.

Ce forfait 100 Go inclut également une enveloppe de données pour l'étranger, vous permettant de rester connecté lors de vos voyages dans les départements d'outre-mer et les pays de l'Union européenne. Vous bénéficierez de 20 Go de data à l'étranger, vous assurant une connexion continue où que vous soyez !

Communiquez sans limite

L'opérateur propose des communications illimitées depuis la France métropolitaine. Plus besoin de vous restreindre dans vos échanges - dans des limites raisonnables - et pas de risque de surcoût. Cet avantage s'étend également aux zones UE/DOM !

Vous avez des proches dans les départements d'outre-mer ? Bonne nouvelle, ce forfait inclut les appels, SMS et MMS illimités de la Métropole vers les numéros des DOM !

Comment bénéficier de cette offre exceptionnelle ?

C'est simple : assurez-vous que c'est une nouvelle souscription, car cette promotion est réservée aux nouveaux clients en France métropolitaine (avec des liens stables justifiables avec la Métropole). Elle n'est pas disponible pour les changements d'offres Sosh ou Orange.

En choisissant ce forfait illimité, vous avez la possibilité de garder votre numéro actuel et/ou d'opter pour l'achat d'un nouveau mobile parmi une sélection variée proposée.

À noter, l'opérateur Sosh propose une autre offre intéressante qui vous permet de bénéficier des mêmes avantages que le forfait décrit précédemment, mais cette fois avec 150 Go de données mobiles en France pour seulement 3€ supplémentaires par mois, soit 150 Go à 12,99€ sur le réseau Orange.

Pour les utilisateurs ayant des besoins plus modestes, il existe également une formule avec 10 Go et les communications illimitées pour 6,99€ par mois.

En ce qui concerne la 5G d'Orange, elle est disponible avec le forfait Sosh 140 Go à 20,99€ par mois. De plus, l'opérateur a pensé aux voyageurs en Europe et en Afrique cet été avec son offre spéciale Extra.