Découvrez le nouvel OUKITEL WP35, un smartphone 5G professionnel, performant et fin au style luxueux !

Avec l’OUKITEL WP35, profitez d’un design ultra fin aussi bien agréable à l’œil qu’au toucher !

Le nouvel OUKITEL WP35 est un smartphone au design particulièrement sophistiqué. Pour assurer un maximum de résistance, l’appareil mobile du fabricant chinois dispose tout d’abord d’un solide verre de protection Corning Gorilla Glass 5 sur son écran 2.4 K Display de 6,6 pouces.

Là où il se distingue vraiment de la concurrence, c’est toutefois sur son sublime habillage dorsal en diamant. En plus d’être luxueux et très agréable à l’œil, celui-ci offre une prise en main extrêmement confortable. Enfin, n’oublions pas de mentionner que malgré son côté costaud, l’OUKITEL WP35 possède une épaisseur de seulement 14,9 mm. Ce chiffre fait alors de lui le smartphone robuste 5G le plus fin avec une batterie de 11 000 mAh !

L’OUKITEL WP35, c’est la performance au service des businessmen !

Si vous êtes un businessman en quête d’un smartphone performant pour vous accompagner au quotidien, nous vous invitons vivement à vous intéresser au nouvel OUKITEL WP35. En effet, récemment lancé sur le marché par le constructeur chinois, ce modèle dispose d’une fiche technique particulièrement solide. Parmi les principales caractéristiques, nous pouvons notamment mentionner :

Le nouveau Oukitel WP35 n'a pas seulement un beau design, il possède surtout un processeur 5G très puissant de MediaTek. Ce processeur MediaTek Dimensity 6 nm 5G utilise la technologie UltraSave 3.0+ pour permettre une meilleure durée de vie à sa batterie, le rendant bien plus autonome que les autres smartphones. De plus, ajouté à ses 11 000 mAh de batterie, soit plus de deux fois supérieur à la moyenne, le Wp35 a une autonomie de 60 jours en mode veille !

Cette technologie à la pointe est accompagnée de 8 Go de RAM (extensible jusqu’à 24 Go ! ) et de 256 Go de mémoire interne (extensible jusqu’à 2 To) ce qui permet à la fois une grande puissance de calcul, mais aussi une capacité de stockage impressionnante permettant par exemple de conserver des milliers de photos.

Quel est le prix du nouvel OUKITEL WP35 ?

Les caractéristiques techniques et esthétiques du nouvel OUKITEL WP35 vous ont convaincu que ce smartphone est fait pour vous ? Alors, voici la dernière information qu’il vous manque : le prix ! Du 13 au 17 mai 2024, l’appareil mobile est disponible sur AliExpress au tarif super compétitif de 210,47 €, soit 60% de remise.

Évidemment, le smartphone est aussi à retrouver sur le site officiel d’OUKITEL. Si vous voulez vous offrir ce modèle dernier cri, ne tardez donc pas à sauter sur l’occasion !