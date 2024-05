Dernier jour des French Days sur Cdiscount : voici le top 3 des smartphones milieu de gamme à acquérir avant ce soir !

Les Frenchs Days sont déjà presque finis, et on, peut dire que nous avons eu pas mal de bonnes surprises cette année avec notamment des prix très bas sur les appareil milieu de gamme des constructeurs, l’occasion dans cet article de vous présenter le top 3 des smartphones à obtenir auprès de Cdiscount, l’un des partenaires officiel des French Days !

La part belle aux Galaxy de Samsung

Nous pouvons dire sans souci que s’il y a bien un constructeur sur le marché du smartphone mobile qui offre des téléphones de milieu de gamme ultra compétitifs, tant en matière de performances que de prix, c’est Samsung. Le géant coréen fait des émules avec par exemple les smartphones de Xiaomi, mais il reste d’après nous celui qui propose le meilleur rapport qualité-prix.

En ce moment sur cdiscount, vous pouvez découvrir les excellents Galaxy A55 et Galaxy S23 FE à tout petit prix, deux smartphones à la limite du haut de gamme que beaucoup considèrent comme les meilleures offres milieu de gamme chez Samsung.

Xiaomi est également de la partie sur Cdiscount

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est un autre smartphone de milieu de gamme que nous vous recommandons assez régulièrement au vu de son petit prix et de ses caractéristiques très intéressantes. Situé sur un segment légèrement inférieur au Galaxy A55, il propose comme celui-ci, 8Go de Ram et un écran Amoled, mais pour un plus petit prix !