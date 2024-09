Dernier jour pour la vente privée Free 110 Go et du forfait B&You 110 Go en 5G à 7,99 €/mois

7,99 € pour 110 Go en 5G, une aubaine

110 Go, c’est un volume assez confortable pour répondre aux besoins en data de la plupart des utilisateurs chaque mois. Streaming, téléchargement de fichiers lourds et même un peu de gaming mobile, vous avez de quoi faire. Et si ce volume est en 5G, alors vous pouvez profiter de vitesses de connexion fulgurantes.

Pour un forfait 5G avec un tel volume, le tarif est généralement d’au moins 10 à 15 €/mois chez la plupart des opérateurs. Avec ces deux offres promo, Bouygues Telecom et Free cassent donc littéralement le marché et donnent la possibilité aux utilisateurs de profiter d’un rapport services/prix imbattable.

Forfait B&You ou vente privée Free mobile : quelle promo choisir ?

Si vous ne vous êtes toujours pas décidé sur le choix à faire parmi ces deux promos, voici quelques éléments distinctifs pour vous orienter :

Les atouts de la vente privée Free Mobile

Réservée aux membres Veepee, cette vente privée Free Mobile inclut, en plus des 110 Go de data en 5G/4G+/4G (débit réduit au-delà) :

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et dans les DOM

20 Go en 4G utilisables en UE et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités depuis et vers l’UE et les DOM, ainsi que vers la France métropolitaine.

La carte SIM (ou l’eSIM) est facturée à 10€, à payer à la souscription. Le transfert de numéro est gratuit et sans tracasserie. Vous pourrez donc conserver votre numéro actuel sans vous gêner.

Rappelons que cette offre prend fin ce 30 septembre à 6h. Ne perdez donc pas de temps si elle vous intéresse.

Les points forts de l’offre B&You

Les services offerts sont quasiment les mêmes que chez Free, à quelques différences près. La première différence notable concerne les MMS qui ne sont pas pris en compte en illimité. Autre point important, au-delà des 110 Go, l’accès Internet est bloqué et tout usage supplémentaire est facturé en supplément. En contrepartie, B&You offre un volume de data plus confortable pour vos usages en UE et dans les DOM : 25 Go.

Si vous voyagez souvent dans ces zones, cette option peut donc être plus intéressante pour vous.

Autre bon point pour l’offre B&You : la carte SIM/eSIM est à seulement 1€.



Mais au final, que vous optiez pour l’une ou l’autre de ces offres, vous ferez une bonne affaire, avec, de belles économies, ainsi que la garantie d’une large couverture réseau et de débits parmi les meilleurs du marché.

De plus, ces deux offres sont sans engagement. Vous êtes donc libre de résilier à tout moment.