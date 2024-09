Dernier jour pour les deux super promos forfaits Cdiscount spécial French Days : 200Go de 5G à 7.99€ ou 60Go à 5.99€ avec carte SIM à 1€ !

60 Go en 4G à seulement 5,99€ : prix mini pour forfait complet

Si vous avez un tout petit budget et que vous en voulez vraiment pour votre argent, ce forfait mobile en promo est parfait pour vous.

Pour seulement 5,99 €/mois, il vous donne droit à 60 Go de data en 4G. De quoi vous permettre de vous connecter durant tout le mois sans trop vous inquiéter de la consommation de data. Avec un tel volume, vous pouvez en effet faire tranquillement vos recherches en ligne, streamer de la musique et des séries, et même jouer sur votre mobile. De plus, en cas d’épuisement de 60 Go, vous conservez un accès Internet à débit réduit jusqu’à la fin du mois.

Les gigas sont offerts sur le réseau de l’opérateur Bouygues Telecom ; ce qui implique que vous pourrez profiter de votre connexion haut débit sur plus de 99% du territoire métropolitain.

Ce forfait Cdiscount Mobile en promo inclut aussi l’illimité pour vos appels vers les numéros (fixes et mobiles) de tous les réseaux en France métropolitaine. Idem pour les SMS et MMS, qui sont, eux aussi, couverts sans surcoût.

Enfin, si vous voyagez dans les DOM ou dans les autres pays de l’UE, vous pouvez rester connecté grâce à une enveloppe web mensuelle de 8 Go. De plus, vos appels, SMS et MMS vers les numéros de ces zones et vers la France métropolitaine sont également offerts sans surcoût.

Autre info intéressante : la carte SIM est à seulement 1€ et vous pouvez conserver votre numéro actuel sans vous tracasser.

200 Go en 5G à seulement 7,99€/mois : LA bonne affaire du moment !

Vous avez bien lu : 200Go, la 5G, le tout pour moins de 8€/mois ! Pour un volume pareil, la plupart des opérateurs facturent en moyenne le double ! Avec ce forfait promotionnel, Cdiscount Mobile vous propose donc une offre en or grâce à laquelle vous allez vraiment pouvoir profiter à fond de votre forfait mobile.

Les 200 Go sont utilisables sur l’ensemble du réseau 5G de Bouygues Telecom en France métropolitaine, qui est l’un des plus étendus du marché. Au-delà des 200 Go, vous conservez par ailleurs la connexion à débit réduit jusqu’à la fin du mois.

Les autres services inclus dans ce forfait mobile sont :

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

19 Go en 4G disponible pour vos séjours en UE et dans les DOM ;

L’illimité pour vos appels, SMS et MMS depuis l’UE et les DOM vers ces mêmes destinations et vers la métropole.

Pour ce forfait aussi, la carte SIM est à 1€ !

Rappelons que ces deux offres sont sans engagement et à prix fixe. Ce qui signifie que leurs prix ne changeront pas, même après 1 an. De même, vous êtes libre de résilier votre abonnement si vous n’êtes pas satisfait.

Si vous êtes intéressé par l’une ou l’autre de ces promos, ne perdez pas une seconde ! faites votre choix et souscrivez avant ce 30 septembre à 23h59 !