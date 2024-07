Dernières heures pour profiter de l'offre de précommande exceptionnelle du Galaxy Z Flip6 !

Avis aux amateurs de smartphones pliants ! Il ne vous reste désormais plus que quelques heures pour précommander le tout nouveau Samsung Galaxy Z Flip6 et profiter des avantages exclusifs accordés par le fabricant. Cette offre alléchante prend fin ce 23 juillet 2024, et vous avez tout intérêt à en profiter avant le démarrage officiel des ventes de ce modèle.