Développé en partenariat avec Leica, l'un des mastodontes du marché smartphone en grosse baisse de prix actuellement chez ce marchand

Xiaomi est devenu l’une des marques qui compte dans le milieu du smartphone, que ce soit pour le milieu de gamme, mais aussi pour le haut de gamme en se classant comme l’une des plus importantes enseignes chinoises du secteur. Il faut avouer que les constructeurs chinois commencent à véritablement dominer le marché en termes de qualité, que ce soit Honor, Huawei ou Xiaomi, tous proposent parmi les smartphones les plus impressionnants en termes de technologie pure.

La fiche technique du Xiaomi 14 Ultra

Écran : AMOLED de 6,36 pouces, 3200 x 1440 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,36 pouces, 3200 x 1440 pixels 120 Hz Processeur : Snapdragon® 8 gen 3

Snapdragon® 8 gen 3 RAM : 16 Go de mémoire vive extensibles

16 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 512 Go de stockage interne

512 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Quadruple capteur photo 50+50+50+50 mégapixels

: Quadruple capteur photo 50+50+50+50 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 32 mégapixels

Capteur frontal 32 mégapixels Batterie : 5000 mAh

Le Xiaomi 14 Ultra trône actuellement parmi les modèles phares du marché haut de gamme, offrant une puissance de calcul impressionnante et des capacités photographiques dignes d'un appareil reflex, grâce à son quadruple objectif développé en collaboration avec Leica. Pour renforcer son statut d'appareil photo, il est même possible d'ajouter une coque de protection spéciale, transformant ainsi ce smartphone en un véritable appareil photographique.

En plus de cela, il dispose de caractéristiques techniques remarquables, telles que 16 Go de RAM, une batterie de 5000 mAh - une capacité généreuse pour un smartphone - et le puissant processeur Snapdragon® 8 Gen 3, réputé comme étant la puce la plus performante sur le marché.

Apprenez en plus sur les performances du Xiaomi 14 Ultra ici !

Très belle promo sur le Xiaomi 14 Ultra en ce moment chez Rakuten

Le Xiaomi 14 Ultra est disponible pour 1024 € au lieu de 1499 €, une différence plutôt impressionnante qui permet de se le procurer à moindre coût avec une assurance et deux ans de garantie.