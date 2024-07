Écran Super AMOLED, grosse RAM et tout petit prix pour le Samsung le plus vendu au monde !

Le Galaxy A15 est numéro 1 des ventes sur Amazon ! Avec un écran Super Amoled et un prix à moins de 140 €, cela n’a rien d’étonnant. D’autant plus que nous sommes pendant les Prime Days, et même si ce modèle n’a pas besoin de recevoir une promotion spéciale pour faire baisser son prix, ce contexte ajouté à celui des soldes aide probablement à le trouver à ce prix. Nous vous disons tout !