En ce moment, ce smartphone haut de gamme de Google est moins cher que sa version allégée ! Mais pour combien de temps...

Avec la sortie des quatre nouveaux Pixel 9 de Google, les générations précédentes commencent déjà à se trouver à de bien meilleurs prix. Et il n’y a même pas besoin d’aller chercher dans les générations les plus éloignées pour cela puisque les Pixel 8 sont également influencés par cela, et notamment le Pixel 8. Nous vous disons tout !