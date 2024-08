Excellente nouvelle : ce smartphone haut de gamme avec 12 Go de RAM est à moins de 300 € à la Fnac

Le Google Pixel 6 Pro à prix fracassé

Disponible sur le marché depuis octobre 2021, le Google Pixel 6 Pro fait partie des modèles Premium lancés ces dernières années par le géant de Moutain View.

Classé à sa sortie parmi les meilleurs smartphones du moment, il fait partie de la première série de smartphones à intégrer un processeur développé en interne par Google, le fameux Google Tensor.

Seulement 3 ans plus tard, ce smartphone au design très attractif tient toujours la dragée haute à de nombreux concurrents avec sa solide fiche technique.

C’est donc une très bonne surprise de le retrouver chez ce marchand Fnac à seulement 288 € au lieu de 549 € (prix de vente conseillé) pour la version avec 128 Go de mémoire interne.

Une offre exceptionnellement avantageuse, d’autant plus que pour ce prix, c’est à un smartphone neuf que vous avez droit. Le vendeur vous offre, en prime, la livraison gratuite à domicile dans toute la France métropolitaine.

Rappel des caractéristiques du Google Pixel 6 Pro

Proposé ici dans un sublime Noir Carbone, le Google Pixel 6 Pro allie à la perfection design innovant et performances de pointe. Avec sa large bande arrière accueillant les capteurs photo, ce modèle adopte le style unique et distinctif qui sera repris par les générations de Pixel suivantes.

Son impressionnant écran OLED de 6,7 pouces en QHD+ (1440 x 3120 pixels) assure une expérience visuelle immersive, avec une compatibilité HDR10+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour un maximum de fluidité. Le capteur photo frontal de 12 mégapixels est intégré dans un poinçon discret, tandis que le capteur d'empreinte digital est dissimulé sous la dalle.

Au cœur du Pixel 6 Pro, la puce Google Tensor, épaulée par 12 Go de RAM, offre des performances remarquables et assure la compatibilité avec la 5G. Le smartphone tourne sous Android 12, enrichi du design Material You.

Pour les passionnés de photographie, le triple capteur arrière inclut un capteur grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique 4x.

La batterie de 5000 mAh assure, pour sa part, une autonomie généreuse. Elle est par ailleurs compatible avec la charge rapide, avec (33 W) et sans fil, ainsi que la charge inversée pour d'autres appareils.