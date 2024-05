Fin du partenariat entre Samsung et iFixit pour les réparations en libre-service

Clap de fin pour la possibilité de réparer soi-même un smartphone Samsung avec les outils iFixit et les pièces officielles. Selon Kyle Wiens, PDG et cofondateur d’iFixit, le principal obstacle a été le prix des pièces détachées. L'entreprise n'a pas réussi à obtenir des pièces officielles pour les nouveaux appareils Samsung tels que les Galaxy S23, Z Flip5 et Z Fold5, malgré leur disponibilité sur le site samsungparts.com. La déclaration officielle d’iFixit sème ainsi le doute quant à l’engagement de Samsung pour rendre les réparations plus accessibles, soulignant l'impossibilité de fournir des pièces aux ateliers de réparation locaux à des prix et quantités raisonnables. L’accord date du mois d’août 2022.

iFixit a exprimé sa frustration face à la conception des appareils Galaxy, souvent assemblés de manière à rendre les réparations coûteuses et complexes. Par exemple, les batteries et les écrans devaient être vendus en bundles pré-collés, augmentant ainsi le coût pour les consommateurs. iFixit a également mentionné que Samsung semblait s'être engagé dans ce partenariat à des fins de relations publiques, sans réelle intention de faciliter l’accès aux réparations.

Impact sur les ateliers de réparation et les consommateurs

Avec la fin de ce partenariat, iFixit cessera donc d'être le distributeur tiers désigné des pièces et outils Samsung à partir de juin 2024. Cependant, l'entreprise continuera à vendre des kits de réparation pour les téléphones Samsung, en se procurant des pièces OEM lorsque cela est possible et en indiquant clairement si les pièces sont d'origine ou de rechange.

Les ateliers de réparation ne seront plus limités à une quantité de sept pièces Samsung par trimestre. Cette décision pourrait permettre à ces ateliers de mieux répondre à la demande locale et de réduire les délais de réparation. iFixit poursuivra également ses efforts pour rendre les réparations plus accessibles, en augmentant la disponibilité des pièces détachées et en promouvant la législation en faveur du droit à la réparation.

Malgré la fin de cette collaboration, iFixit reste déterminé à promouvoir un avenir où la réparation est favorisée plutôt que le remplacement des appareils. L’entreprise a récemment élargi son catalogue de pièces détachées, ajoutant plus de 10 000 nouvelles pièces pour une gamme variée d'appareils, allant des batteries d'ordinateurs portables aux fabricants de glace de réfrigérateurs.

En parallèle, iFixit continue de nouer des partenariats fructueux avec d'autres fabricants, dont le récent accord avec HDM Global pour ses smartphones. L’organisation milite également activement pour des lois favorisant le droit à la réparation et travaille avec la Federal Trade Commission et l'Office du Copyright pour protéger ce droit.

iFixit reste engagé à fournir une expérience de réparation de qualité pour ses clients et à soutenir les ateliers de réparation indépendants. L’entreprise souhaite uniquement collaborer avec des fabricants partageant cette vision. Avec l'entrée en vigueur des lois sur le droit à la réparation cet été, iFixit aidera davantage de fabricants à mettre en place des solutions de réparation pour leurs produits.