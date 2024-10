Flash Prime : ces deux smartphones Xiaomi sont sur le podium des ventes Amazon, juste après l'iPhone 15, et c'est mérité !

Si vous cherchez sur Amazon à savoir quels sont les smartphones qui ont le plus de succès, vous serez étonnés de la réponse... Les deux modèles Xiaomi Redmi 13C et Redmi Note 13 Pro prônent en tête des ventes avec respectivement la deuxième et la troisième place, après l'iPhone 15. Et c'est amplement justifiée !