Forfait mobile : cet opérateur casse les prix avec son offre 5G 150 Go à 9,99€

Si vous recherchez un excellent forfait mobile sans engagement à petit prix, NRJ Mobile a peut-être la solution qu'il vous faut. L'opérateur virtuel vient de lancer une nouvelle offre alléchante baptisée WOOT 5G 150 Go. Comme son nom l'indique, ce forfait sans engagement vous permet de bénéficier d'un généreux volume de data 5G de 150 Go par mois, ainsi que des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Le tout pour seulement 9,99€ par mois ! Une sacrée opportunité à ne pas manquer.