Free Mobile revoit le tarif de sa Série Limitée afin de rivaliser avec les offres agressives de RED, Sosh et B&You

Free Mobile : Nouvelle Série Limitée 160 Go à 9,99 € au lieu de 10,99 € !

Pour rester compétitif face aux offres agressives de ses concurrents tels que RED avec son forfait 200 Go de 5G à 9,99 €, B&You avec son offre 100 Go de 5G à 8,99 €, et Sosh avec son forfait 10 Go à 9,99 €, Free Mobile ajuste le prix de sa Série Limitée.

Initialement proposée à 10,99 € par mois, cette offre repasse désormais sous la barre des 10 €, avec un tarif réduit à 9,99 € par mois, soit une économie supplémentaire de 1 € par mois.

Ce forfait Free en Série Limitée est disponible sans date de fin précisée, mais son tarif promotionnel est valable pour 12 mois. Sans engagement, vous avez la liberté de changer d’offre à tout moment et sans frais. Après un an, l’abonnement basculera automatiquement vers le forfait phare de Free, avec 300 Go de 4G/5G et 35 Go depuis l’international pour 19,99 € par mois.

Les avantages de la Série Free 160 Go :

En choisissant la Série Free de Free Mobile, vous bénéficiez d’une offre complète pour vos besoins en internet et communications. Ce forfait pas cher inclut 160 Go de données en 4G en France métropolitaine, idéal pour profiter de vos applications favorites en toute liberté. De plus, l’accès au service Free WiFi est illimité pour vous connecter partout en France.

Si vous voyagez en Europe ou dans les DOM, le forfait inclut 20 Go de données à utiliser depuis ces destinations, ainsi que les appels, SMS et MMS illimités. En métropole, vous bénéficiez également d'appels et de SMS/MMS illimités. Voici les détails des communications incluses :

Appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et les DOM (hors Mayotte).

SMS illimités vers les numéros métropolitains et des DOM.

MMS illimités vers les numéros métropolitains.

Cette nouvelle offre de Free Mobile vous permet ainsi de rester connecté sans contraintes, à un prix encore plus avantageux !