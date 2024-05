Free tremble ! Syma Mobile passe la vitesse supérieure avec son maxi forfait 5G à 19,99 €/mois

Plus de data pour le même prix !

Bien connu pour ses forfaits mobiles sans engagement à prix légers, Syma Mobile rend son offre de haut de panier plus intéressante que jamais en augmentant le volume de data disponible dans celui-ci. Nommé Le Dix-Neuf, en référence à son prix (19,99 €/mois), ce forfait mobile passe en effet de 250 à 300 Go de data par mois.

Les gigas offerts sont utilisables dans toute la France métropolitaine via le réseau de l’opérateur SFR. Cela veut donc dire que vous pourrez profiter de la 4G/4G+ sur l’ensemble du territoire, mais aussi de la 5G dans toutes les zones où SFR est déjà déployé.

Grâce à ce maxi forfait, vous pourrez donc profiter au maximum de vos sessions de streaming et télécharger encore plus de contenus chaque mois. Une fois le volume épuisé, le forfait est tout simplement bloqué pour éviter tout hors-forfait.

Et toujours plusieurs autres services

Bien entendu, le nouveau forfait Le Dix-Neuf de Syma Mobile inclut d’autres services en plus de l’enveloppe web principale utilisable en France Métropolitaine.

Le premier est la possibilité d’appeler et d’envoyer des SMS en illimité vers les numéros de tous les réseaux (fixes et mobiles) de France métropolitaine. Mieux, vous pouvez même appeler, sans surcoût, les numéros fixes de plus de 100 destinations à l’étranger, ainsi que les mobiles de tous les pays de l’UE.

La souscription à cette offre vous donne également droit, chaque mois, à 25 Go de data utilisable pour vos courts séjours au sein des pays de l’Union Européenne ou dans les DOM. Décomptée de l’enveloppe de 300 Mo, cette dotation vous permet de rester connecté sans avoir à engager de frais supplémentaires.

Pendant ces séjours, vous bénéficiez par ailleurs de l’illimité pour vos appels et SMS en Europe, dans les DOM, ainsi que vers les numéros de tous les réseaux de France métropolitaine.

Pas d’engagement et pas de prix qui change !

Le prix reste du forfait Le Dix-Neuf de Syma Mobile reste le même : 19,99 €/mois, sans condition de durée. En d’autres termes, cela ne change pas, même après 1 an.Cette offre est par ailleurs proposée sans engagement. Cela signifie que vous êtes libre de résilier à tout moment et sans frais.

Avec une telle offre, Syma Mobile est bien parti pour se faire une belle place dans le cœur des mobinautes amateurs de maxi forfaits. Free a donc du souci à se faire !