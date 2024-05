French Days : dernière ligne droite avant la fin des promos sur ces forfaits !

Un forfait illimité à prix mini

Chez Cdiscount Mobile, vous pouvez encore profiter jusqu'à demain soir, 23h59, de la série spéciale French Days à prix mini. Ce forfait pas cher vous permet de surfer sur le net à hauteur de 70Go depuis la France métropolitaine et d'apprécier les 10Go fournis pour assurer votre connexion Internet lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM. Bien entendu, vous profiterez de l'illimité pour rester en contact avec proches aussi bien depuis la Métropole que depuis les zones précitées. Cet avantage concerne les appels ainsi que les messages (SMS/MMS).

Ce forfait vous coûtera seulement 6,99€ par mois et lors de votre souscription, votre carte SIM sera facturée 1€ au lieu de 10€ !

Deux offres mobile à 8,99€ par mois avec 80Go ou 110Go

Les opérateurs RED by SFR et Lebara mettent tous deux en avant un abonnement mobile en promo à 8,99€ par mois - tous les 30 jours pour le forfait de Lebara-. Chez RED by SFR, il s'agit du forfait RED 80Go qui fournit 80Go en France métropolitaine et 19Go valables à l'étranger (UE/DOM). Vous pourrez en plus profiter de l'illimité pour les appels, SMS et MMS émis depuis ces destinations. Envie d'agrémenter ce forfait mobile ? C'est possible grâce à ces deux options proposées :

Vitesse 5G à 3€/mois

à 3€/mois 35Go depuis UE/DOM, dont 20Go utilisables depuis les USA, le Canada, Andorre et la Suisse à 5€/mois

Avec Lebara, vous pouvez sélectionner le forfait 110Go. Ainsi, vous pourrez naviguer sur la toile à hauteur de 11Go depuis la Métropole et de 5Go depuis les zones UE/DOM. Vous bénéficierez des appels et des SMS illimités en France métropolitaine. Notez les MMS ne sont pas compris dans les garanties de votre abonnement. En optant pour cette offre, 1Go supplémentaire vous sera offert le premier mois d'abonnement et la carte SIM sera gratuite.

Deux forfaits sans engagement à moins de 10€

De son côté, Sosh a lancé un forfait mobile avec 80Go de data en France métropolitaine au prix doux de 9,99€ par mois. Ce forfait illimité inclut 20Go pour que les utilisateurs puissent rester connectés lors de leurs déplacements en Europe (UE/DOM) ainsi que l'illimité pour toutes leurs communications. Ce n'est pas tout ! Si vous avez des proches résidant dans les DOM, notez qu'avec ce forfait sans engagement, vous pourrez apprécier cette garantie également pour les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole vers ces derniers.