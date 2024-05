Fuite des photos de tous les modèles des Google Pixel 9

Les nouveaux modèles de la série Pixel 9 de Google seront officialisés cet automne. Plusieurs visuels 3D ont déjà été publiés sur la toile mais maintenant, ce sont des vraies photos que le site russe a réussi à récupérer. On peut notamment voir que les trois appareils présentent des caractéristiques techniques impressionnantes. Le Pixel 9, dont le nom de code est Tokay, est équipé de 12 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage interne. Les modèles Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL, respectivement nommés Caiman et Komodo, offrent quant à eux 16 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne. Rappelons qu’il serait extrêmement étonnant que les trois téléphones supportent l’ajout d’une carte mémoire, à l’image de leurs prédécesseurs respectifs.

Caractéristiques des écrans et des caméras

Toujours d’après le site Rozetked, les tailles d'écran varient entre les modèles : le Pixel 9 arbore un écran de 6,24 pouces, le Pixel 9 Pro de 6,34 pouces, et le Pixel 9 XL de 6,73 pouces. À noter que bien que le Pixel 9 et le Pixel 9 Pro seraient, à priori, de dimensions similaires. Toutefois, on peut voir que le Pixel 9 possède des bordures plus larges. Tous les modèles disposent d'un écran AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, assurant une fluidité toujours aussi intéressante même si Motorola fait mieux avec les récent edge 50 Pro et edge 50 Ultra, par exemple qui peuvent monter jusqu’à 144 Hz.

Les capacités photographiques sont également au rendez-vous. Le Pixel 9 dispose d’une capacité ultra grand-angle (0,5x), tandis que les modèles Pro et Pro XL ajoutent un zoom de 5x avec trois caméras de 50 mégapixels chacune.

Enfin, notez que par rapport au Pixel 8 et Pixel 8 Pro, comme les premiers rendus l’ont déjà montré, cela confirme que le design des nouveaux Pixel 9 a été revisité, notamment le module caméra, qui ne s'étend plus d'un bord à l'autre. Les nouveaux smartphones disposent désormais d'une façade arrière et d'un écran plats, marquant une différence significative avec les bords arrondis des générations précédentes. Les tranches latérales seraient, elles aussi, devenues entièrement plates.

En termes de finition, les versions Pro se distingueraient par un dos mat et des bordures brillantes, tandis que le bloc caméra reste mat. Le Pixel 9 standard, à l'inverse, présenterait un dos brillant et des bordures mates.