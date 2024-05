Galaxy A35 : Pourquoi ce Samsung est le grand oublié des smartphones malgré son écran Super Amoled et un prix cassé ?

Le Galaxy A35 5G prend la relève de son prédécesseur, le Galaxy A34, que nous avions déjà grandement apprécié ici, à la rédaction de Les Mobiles. Offrant un équilibre parfait entre praticité et polyvalence, le Galaxy A35 5G se distingue par un superbe écran et un chipset véritablement performant, lui permettant de délivrer des performances très convaincantes malgré son prix abordable, surtout en ce moment où vous pouvez vous le procurer pour un prix proche des 260 € sur Amazon au lieu des 359 € de son prix de référence chez Samsung au moment où nous écrivons ces lignes.

Fiche technique du Samsung Galaxy A34 5G

Écran : Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces

Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces Processeur : Samsung Exynos 1380

Samsung Exynos 1380 Mémoire RAM : 6 Go ou 8 Go

6 Go ou 8 Go Stockage interne : 128 Go, extensible via une carte microSD

128 Go, extensible via une carte microSD Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra frontale : 13 MP

13 MP Batterie : 5000 mAh avec charge rapide

Le Galaxy A35 5G du constructeur Samsung est conçu pour les utilisateurs soucieux de leur budget, mais sans pour autant compromettre l'essentiel. Il va même plus loin en offrant des performances supérieures à la moyenne du milieu de gamme, ce qui le rend aussi pratique qu'utile, que ce soit pour les activités multimédias ou les tâches quotidiennes. Cela est également vrai pour son écran utilisant la technologie Super Amoled, une caractéristique généralement réservée aux milieux de gamme de Samsung, et supérieur à de nombreux haut de gamme des autres marques, offrant fluidité et réactivité.

Le Galaxy A35 avec l’un de ses plus petit prix chez Amazon

En ce moment, vous pouvez vous procurer le Galaxy A35 5G pour un prix avoisinant les 260 € sur Amazon, au lieu des 359 € de son prix de référence chez Samsung au moment où nous rédigeons ces lignes. C'est une réduction significative qui rend cet appareil encore plus attractif pour ceux qui recherchent un smartphone performant à un prix abordable.