Galaxy C55 : Samsung réplique à la concurrence chinoise avec style et robustesse

Le nouveau Galaxy C55 de Samsung est un modèle de milieu de gamme qui veut ne laisser aucune chance aux mobiles des marques chinoises proposant des rapports qualité prix particulièrement intéressants. Il veut se distinguer par la présence d’un dos en cuir synthétique, une première pour la marque qui semble s'inspirer directement des tendances populaires chez certains fabricants chinois comme Oppo, realme ou Honor.

Ce choix de matériau n'offre pas seulement une esthétique raffinée, mais améliore également la prise en main de l'appareil tout en le protégeant des rayures et des empreintes digitales. En outre, cette finition contribue à une allure premium.

Performances et fonctionnalités techniques

Au niveau des spécifications, le Galaxy C55 profite d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. La caméra frontale, logée dans un poinçon central, propose une définition maximale de 50 mégapixels avec une ouverture f/2,4, tandis que l'ensemble arrière comprend une caméra principale de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l'image, une caméra ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels, offrant une certaine polyvalence en matière de prise de vue. Pour les vidéos, le smartphone supporte l'enregistrement jusqu'à une définition Ultra HD et offre des fonctions de ralenti.

Sous le capot, on trouve le processeur Snapdragon 7 Gen 1, suffisamment puissant pour assurer une bonne performance au quotidien. La batterie de 5 000 mAh, supportant la charge jusqu'à 45 watts via USB-C, promet une grande autonomie, adaptée aux utilisateurs actifs. De plus, le smartphone est équipé des dernières connectivités telles que le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 et offre la flexibilité d'un double emplacement SIM ainsi qu'une possibilité d'insérer une carte micro SD.

Le Galaxy C55 est actuellement disponible uniquement en Chine, avec des prix débutant à environ 260 € HT pour la version 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage et montant jusqu'à environ 300 € pour le modèle avec 12 Go de RAM. Ces prix compétitifs positionnent le C55 comme un sérieux concurrent dans le milieu de gamme, même si Samsung n'a pas encore annoncé de plans pour un lancement international.