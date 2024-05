Galaxy S23FE : parions que vous ne trouverez pas ce smartphone Samsung à moins cher ailleurs !

Le Galaxy S23 FE est une version plus allégée et moins chère du S23 classique de Samsung. Il n’en reste pas moins un excellent smartphone haut de gamme proposant une expérience utilisateur à la hauteur, que ce soit pour les communications, les multimédias, photos, vidéos, streaming, gaming.

Il faut dire que FE signifie Fan Edition, car les appareils portant ce titre sont pensés dans l’objectif de ne garder que ce qui a plus aux fans de la marque !

La fiche technique du Samsung Galaxy S23 FE

Écran : 6,4 pouces, Dynamic AMOLED (2340x1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,4 pouces, Dynamic AMOLED (2340x1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Exynos 2200

Exynos 2200 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128 Go

128 Go Caméra arrière : Triple capteur : 50 MP principale, 12 MP, ultra grand-angle, 8 MP, téléobjectif, zoom optique x3

Triple capteur : 50 MP principale, 12 MP, ultra grand-angle, 8 MP, téléobjectif, zoom optique x3 Batterie : 4500 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Le Galaxy S23 FE propose un écran plutôt grand mais surtout en 2K et avec une technologie Dynamic Amoled qui le rend à la fois plus performant, mais aussi moins dépensier en énergie pour votre batterie. Il propose 8Go de RAM et un triple objectif photo, ce qui le rend à la fois puissant et très pratique !

Le Galaxy S23 FE est à petit prix en ce moment

En ce moment, le Galaxy S23 FE est disponible pour 356 € chez Cdiscount, un marchand qui propose des services d’une rare qualité, puisque les produits sont tous vendus avec une garantie de 2 ans, une livraison gratuite et possible en point relais. Vous pouvez en plus faire reprendre votre ancien appareil et payer jusqu’en 20 fois.