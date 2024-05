Galaxy S24 Ultra : gagnez 300 € de réduction chez Samsung avec ce nouveau code promo pour la fête des mères !

Le Samsung Galaxy S24 Ultra incarne littéralement l'excellence dans le monde des smartphones contemporains et sert de modèle à atteindre ou dépasser pour nombre de ses concurrents. Avec la polyvalence croissante des smartphones, qui servent désormais de moyen de communication, d'outil de travail, de divertissement et de gestion quotidienne, disposer d'un appareil performant et ergonomique n'a jamais été aussi crucial.

Le Galaxy S24 Ultra répond parfaitement à ces attentes, offrant une expérience utilisateur exceptionnelle dans tous ces domaines. En ce moment, Samsung vous permet d’y accéder avec le code MAMAN10 qui vous fait gagner 300 € de réduction sur l’achat de ce smartphone ! Et celui-ci est en plus cumulable avec les autres promos.

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Samsung Galaxy S24 Ultra propose une combinaison impressionnante de performances, de fonctionnalités et d'ergonomie, le plaçant parmi les meilleurs smartphones du marché actuel. Son écran, sa batterie, son appareil photo, l’agencement de son interface et ses nombreuses fonctionnalités offrent une expérience ultra fluide et pratique. De plus, il est équipé de la puce la plus puissante du marché, assurant des performances plus que solides !

Retrouvez notre test complet du Samsung Galaxy S24 Ultra sur Les Mobiles !

Le Samsung Galaxy S24 Ultra pour la fête des mères !

En ce moment, du vendredi 17 mai jusqu'au mardi 21 mai 2024 inclus, bénéficiez de 10 € de remise immédiate pour chaque tranche de 100 € d'achat jusqu'à 300 € en utilisant le code promotionnel MAMAN10 lors de votre commande sur le site de Samsung !