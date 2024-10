Galaxy S24 Ultra : une sévère baisse de prix avec la Fnac pour le meilleur haut de gamme Samsung !

Le Galaxy S24 Utra est le modèle le plus puissant de la célèbre gamme des Galaxy S, les smartphones haut de gamme emblématiques de Samsung. Parmi eux, le Galaxy S24 Ultra est le plus puissant et le plus plébiscité. Toutefois, cela a un prix et cet appareil dépasse les 1000 € !

C’est pourquoi, nous vous proposons souvent des bons plans autour de ce smartphone. En ce moment, c’est sur le marketplace de la Fnac que vous pouvez trouver un excellent appareil pour 899 €, alors que la Fnac le vend pour 1371 € pour vous donner un ordre de grandeur. Une énorme réduction qui vous donne pourtant accès aux mêmes avantages et services pour vous aider à le réceptionner dans les meilleures conditions.

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Galaxy S24 Ultra LE mastodonte du marché mobile, avec un énorme écran Dynamic Amoled 2X, l’une des plus belles technologies d’écran, qui plus est endémique de Samsung.

Presque aussi gros que l'écran d'une Nintendo Switch, en revanche il est bien plus puissant que la console du géant du JV grâce à une puce Snapdragon 8 Gen 3, la plus puissante du marché, mais aussi 12 Go de RAM.

Un combo puissant. Son appareil photo est sans faille avec 5 capteurs, il possède une grosse batterie, et intègre Galaxy IA, l’intelligence artificielle de Samsung. Ajoutons à cela que l’appareil bénéficiera de 7 ans de mises à jour ! Un véritable investissement sur le long terme.

Nous l'avons noté 5/5 dans notre test détaillé du Galaxy S24 Ultra !

Quelle offre pour le Galaxy S24 Ultra ?

C’est donc sur le marketplace de la Fnac que nous pouvons trouver le Galaxy S24 Ultra pour 899 € en neuf. L’appareil est fourni avec 2 ans de garantie, un accès au SAV de la Fnac, mais aussi un service satisfait ou remboursé et un accompagnement de la Fnac tout au long de l’achat.