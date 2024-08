Google Pixel 8 : avec la sortie du Google Pixel 9, son prix s'effondre, cet excellent photophone est à moins de 500 € !

Le Google Pixel 8 à moins de 500 € : une occasion à saisir sur Rakuten

Le Google Pixel 9 vient de sortir, mais il vous semble un peu cher pour votre budget ? Pourquoi ne pas prendre le Pixel 8 ? Maintenant qu’il a un successeur, son prix est en baisse. Il devient ainsi plus attractif que jamais. À ce sujet, si vous regardez chez Rakuten, vous trouverez le Google Pixel 8 128 Go à moins de 500 €.

En effet, le célèbre e-commerçant propose le smartphone du géant californien au tarif exceptionnel de 478,99 €, au lieu de 599,99 €. Nous parlons d’une réduction de 121 €, soit 20 % d’économie. Évidemment, l’appareil mobile que vous recevrez en cas de commande sera un modèle neuf.

Le Google Pixel 8 vaut-il encore le coup après la sortie du Pixel 9 ?

Allons droit au but : la sortie d’un nouveau téléphone ne signifie pas que le modèle précédent n’est plus performant. En 2024, s’offrir un Google Pixel 8 reste donc une excellente idée. D’autant plus à prix cassé avec la promo Rakuten du moment ! Ainsi, si vous choisissez cet appareil mobile, au lieu de payer plus cher pour un Google Pixel 9, vous profiterez d’un smartphone 5G haut de gamme, dont les principales caractéristiques sont :