Google Pixel 8a, on sait tout de ces caractéristiques techniques et son prix pour la France

Une fuite récente a exposé en détail les spécificités du Google Pixel 8a, des caractéristiques techniques jusqu’à la stratégie tarifaire en Europe, en particulier en France. Les informations, divulguées via divers posts sur le réseau social X (anciennement Twitter) par le leaker connu sous le nom de MysteryLupin, surviennent juste avant la présentation officielle attendue à la Google I/O le 14 mai 2024. Une fuite a révélé son design. Il a même été déjà pris en photo.

Un fichier récapitulatif mentionne ainsi l’intégralité de la fiche technique. Selon cette dernière, le Pixel 8a devrait être équipé d'un écran OLED de 6,1 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 2 000 cd/m², protégé par du verre Corning Gorilla Glass 3. Ce dispositif, pesant 188 grammes et mesurant 152,1x72,7x 8,9 mm, inclut également un système de sécurité combinant un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran et la reconnaissance faciale.

Quelles performances et quelle configuration pour les photos ?

Au cœur de l'appareil, le Pixel 8a fonctionne grâce à la puce Tensor G3, potentiellement sous-cadencée par rapport à ses homologues plus robustes, les Pixel 8 et 8 Pro. Il offre 8 Go de RAM LPDDR5x et sera disponible exclusivement en une configuration de stockage UFS 3.1 de 256 Go. En termes de photographie, le Pixel 8a reprend le système de caméra double de son prédécesseur avec un capteur principal de 64 mégapixels et un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels, tous deux vraisemblablement fournis par Samsung et Sony respectivement et soutenus par une stabilisation d'image optique. Une caméra frontale de 13 mégapixels complèterait la configuration photo et permettrait se prendre en selfie ou de faire des appels vidéo.

Les possibilités de connectivité comprennent le Wi-Fi 6E, un port USB 3.2 Type-C et un support du réseau 5G avec une carte SIM ou via la technologie eSIM. L'appareil bénéficie également d'une certification IP67 pour la résistance à la poussière et à l'eau, garantissant durabilité et utilisation à long terme.

Selon la fiche publiée, on peut voir que Google promet une série de nouvelles fonctionnalités logicielles pour le Pixel 8a, telles que Magic Touch-up, Better Grip Magic et Real Tone. En outre, comme les récents Pixel, l'appareil est prévu pour recevoir sept ans de mises à jour logicielles.

Le prix de commercialisation déjà connu

Le marché européen verra le Pixel 8a proposer à un tarif de 549 €. En outre, il semblerait que la marque prévoit une opération de reprise d’un ancien téléphone avec un bonus qui pourrait s’élever à 150 € supplémentaires, ce qui ferait que le mobile serait disponible à un coût très raisonnable de 399 €. Nous verrons lors de la présentation officielle si ces informations sont exactes.