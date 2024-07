Google Pixel 9 : de nouvelles fonctionnalités d'IA dévoilées en amont du lancement

Après les fonctions d’intelligence artificielle Samsung Galaxy AI, les Apple Intelligence, les Moto AI (Motorola), c’est au tour de Google de proposer des options dédiées. Selon des fuites relayées par le site Android Authority, Google s'apprêterait à lancer un ensemble de fonctionnalités IA sur les Pixel 9, regroupées sous l'appellation "Google AI". L'objectif pour Google est de rendre son offre IA plus lisible et cohérente.

Parmi les cinq fonctions mentionnées, certaines sont déjà disponibles sur les modèles du géant américain et les Samsung les plus récents comme "Entourer pour chercher" (Circle to Search), ainsi que l'assistant Gemini qui doit remplacer Google Assistant sur les smartphones Android. Mais trois nouvelles fonctionnalités inédites font leur apparition.

Pixel Screenshots : une alternative à la controversée fonction Recall de Microsoft ?

La fonctionnalité la plus intrigante est sans doute "Pixel Screenshots". Elle permettrait d'analyser les captures d'écran stockées sur le Pixel 9 et d'utiliser l'IA pour faciliter la recherche d'informations dans ces images. Des métadonnées seraient ajoutées pour permettre d'interroger le téléphone et d'obtenir des résumés ou extraits pertinents.

Ce principe rappelle la fonction Recall de Microsoft, qui a suscité une vive polémique en raison de problèmes de confidentialité. Mais Google semble vouloir éviter ces écueils. Pixel Screenshots se limiterait à analyser les captures réalisées par l'utilisateur lui-même, et non l'intégralité de l'écran comme Recall. Le traitement serait réalisé par une IA locale (probablement une version de Gemini Nano) et la fonctionnalité serait désactivable. Google chercherait ainsi le bon équilibre entre utilité et respect de la vie privée.

Add Me et Studio : de l'IA pour la photo et la création visuelle

Deux autres nouveautés sont prévues dans la suite "Google AI" des Pixel 9 : "Add Me" et "Studio". La première semble liée à la photographie de groupe. Elle permettrait de s'assurer que chaque personne est bien incluse, peut-être en fusionnant intelligemment plusieurs prises de vue. Cela évoquerait une version améliorée de la fonction "Meilleure prise" (Best Take) des Pixel.

Quant à Studio, les informations sont plus floues mais il s'agirait d'un outil de création visuelle par IA. "Vous l'imaginez, le Pixel le crée" indique la description, ce qui fait penser à un générateur d'images à partir de requêtes textuelles, comme Google en a déjà présenté avec Imagen 2. Mais Studio pourrait aller plus loin et proposer aussi de la génération de vidéos, domaine dans lequel Google a montré des avancées lors de sa conférence I/O en mai.

Lancement le 13 août : l'IA comme argument face à Apple et Samsung

C'est donc plusieurs nouveautés IA que Google devrait dévoiler avec ses Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL le 13 août. La firme bouscule son calendrier habituel avec une présentation beaucoup plus tôt que d'ordinaire, peut-être pour prendre de vitesse Apple qui doit lancer en septembre l'iPhone 16 dopé à son "Apple Intelligence".

En effet, outre la qualité des photos, l'IA est clairement devenue un champ de bataille clé pour les géants de la tech mobile. Samsung a dégainé le premier avec ses Galaxy S24 et leurs fonctions "Galaxy AI". Google compte bien répliquer avec "Google AI" sur les Pixel 9, en capitalisant sur son expertise historique dans le domaine. Reste à voir comment ces innovations se traduiront concrètement et seront accueillies par les utilisateurs. En effet, il ne faut pas perdre de vue que ces derniers sont de plus en plus sensibles aux questions de confidentialité alors que la Commission Européenne surveille aussi les options proposées par les différentes marques. Réponse dans quelques semaines.