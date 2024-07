Google Pixel 9 : un capteur d'empreintes ultrasonique pour une meilleure sécurité et une plus grande fiabilité

Selon des sources proches du dossier, Google prévoit d'équiper ses prochains smartphones Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL d'un capteur d'empreintes ultrasonique Qualcomm 3D Sonic Gen 2 (QFS4008). Ce composant, déjà présent sur le Samsung Galaxy S24 Ultra, offre une reproduction détaillée de l'empreinte sur 64 mm², garantissant ainsi une sécurité optimale. Seul le Pixel 9 Fold, le deuxième mobile pliant de la marque américaine conservera un capteur capacitif intégré au bouton d'alimentation.

Les avantages de la technologie ultrasonique

Contrairement aux capteurs optiques utilisés jusqu'à présent par Google, qui s'appuient sur une lumière vive pour lire l'empreinte à travers l'écran, les capteurs ultrasoniques émettent des ondes ultrasonores pour capturer l'empreinte en 3D. Cette technologie présente plusieurs avantages :

- Une fiabilité accrue : les capteurs ultrasoniques fonctionnent même avec des doigts secs, sales ou gras, là où les capteurs optiques peuvent rencontrer des difficultés.

- Une sécurité renforcée : la capture en 3D de l'empreinte rend la technologie ultrasonique plus sûre que les scanners optiques, qui peuvent parfois être trompés par une photocopie haute résolution de l'empreinte.

- Une utilisation plus confortable : les utilisateurs ne seront plus éblouis par une lumière vive lorsqu'ils déverrouillent leur téléphone dans des conditions de faible luminosité.

Une volonté d'amélioration continue chez Google

L'adoption de cette nouvelle technologie témoigne de la volonté de Google de corriger les problèmes rencontrés par les générations précédentes de Pixel. Les capteurs d'empreintes optiques des Pixel 6, 7 et 8 avaient en effet suscité des critiques en raison de leur lenteur et de leur manque de fiabilité. En optant pour un capteur ultrasonique de dernière génération, Google entend offrir à ses utilisateurs une expérience de déverrouillage plus fluide et plus sécurisée. Cette décision s'inscrit dans une démarche globale d'amélioration, qui se traduit également par l'utilisation de composants haut de gamme, comme les écrans OLED M14 de Samsung, qui équiperont les Pixel 9 et offriront une luminosité et une efficacité énergétique accrues.

La présentation officielle de la gamme Pixel 9 est attendue pour le 13 août prochain, lors d'un événement dédié au hardware de Google. Les améliorations apportées au capteur d'empreintes, ainsi que les autres nouveautés de ces smartphones, seront alors dévoilées en détail.