Grosse promo sur le Samsung Galaxy S23 Ultra 256 Go « Entreprise Edition » chez Darty : 250 € d’avantages à saisir

Le Samsung Galaxy ultime pour les pros à moins de 1 000 € !

Si vous cherchez une bonne occasion de vous offrir un « vrai » smartphone pro aussi pratique que puissant, c’est le moment ou jamais. Du 30 avril au 7 mai (inclus), Samsung et Darty profitent des French Days pour casser littéralement le prix du Samsung Galaxy S23 Ultra 256 Go Entreprise Edition.

Ce petit bijou qui est très convoité par les utilisateurs pros bénéficie en effet de deux avantages intéressants grâce auxquels vous pouvez faire de grosses économies :

Une remise immédiate de 150 € ;

; Un bonus sur reprise de 100 € via Greendid.

En profitant de ces deux avantages, votre Samsung Galaxy S23 Ultra 256 Go Entreprise Edition vous revient à seulement 999 € au lieu de 1 149 € !

Samsung Galaxy S23 Ultra 256 Go Entreprise Edition : puissance et polyvalence à l’état pur

Le Galaxy S23 Ultra Entreprise Edition de Samsung est le fleuron de la gamme professionnelle. Il est conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des entreprises en matière de performances, de productivité et de sécurité.

Son immense écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces avec une résolution QHD+ (3088 x 1440 pixels) offre une expérience visuelle exceptionnelle. Le design raffiné en aluminium renforcé et en verre Gorilla Glass Victus 2 allie robustesse et élégance, avec une étanchéité certifiée à l'eau et la poussière (IP68). Compatible avec le légendaire S Pen, il permet une reconnaissance d'écriture manuscrite naturelle et des gestes Air Actions intuitifs.

Côté performances, ce smartphone embarque le puissant processeur Snapdragon 8 Gen 2 gravé en 4nm, épaulé par 12Go de RAM vive et 256Go de stockage extensible. Sa grande batterie de 5000mAh assure une autonomie longue durée, rechargeable rapidement grâce à la charge 45W.

Mais ce sont surtout ses capacités photo qui font la différence avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle 12 mégapixels et deux téléobjectifs de 10 mégapixels offrant un zoom optique 3x et un Space Zoom jusqu'à 100x. Le mode Nightography permet des clichés époustouflants même dans l'obscurité, tandis que la captation vidéo culmine en 8K à 30 images/seconde.

Axé sur la productivité mobile, le S23 Ultra s'intègre parfaitement dans l'écosystème Galaxy grâce à des fonctions comme le lien vers Windows pour travailler de manière transparente entre smartphone et PC, ou Beam View Pro pour diffuser sans-fil son écran sur un moniteur ou une TV. La collaboration est également renforcée avec une optimisation pour Microsoft Teams, Google Meet et autres. Côté sécurité, la solution Samsung Knox Vault certifiée EAL5+ protège le noyau du système de bout en bout.

Destinée aux entreprises, cette édition spéciale bénéficie d'une garantie de 2 ans de disponibilité produit, ainsi que jusqu'à 5 années de mises à jour de sécurité ; un gage de pérennité pour amortir durablement l'investissement.

Alliant performances stratosphériques, expérience mobile premium et écosystème ultra productif dans un design séduisant, le Galaxy S23 Ultra Entreprise Edition du constructeur Samsung s'impose comme le compagnon mobile idéal des professionnels les plus exigeants.

