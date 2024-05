Honor 200 Lite Offre à durée limitée sur Amazon avec une enceinte offerte !

Le Honor 200 Lite est un smartphone milieu de gamme du constructeur Honor à l’origine du plus puissant smartphone actuel, à savoir le Magic6 Pro. Cela fait du Honor 200 Lite un très sérieux concurrent dans la course au milieu de gamme, étant donné que ce grand frère a été élu « meilleur smartphone par DxoMark, et ce dans de très nombreuses catégories, devançant sans sourciller des mastodontes tel que le Samsung Galaxy S24 Ultra et l’iPhone 15 Pro Max d’Apple pour les plus célèbres !

Fiche technique du Honor 200 Lite

Écran : AMOLED de 6,7 pouces, 1080 x 2412 pixels, 1-120 Hz

Chipset : MediaTek Dimensity 6080

Mémoire vive : 6 ou 8 Go

Stockage interne : 256 Go

Capteur photo principal : Triple capteurs 108+5+2 mégapixels

Capteurs frontaux : 50 mégapixels

Batterie : 4500 mAh, charge 40 watts

Système d'exploitation : Android 14

Avec une telle filiation, on ne peut que s’attendre à des caractéristiques dignes du luxe que Honor propose dans ses différentes gammes. Et c’est le cas ! Avec un écran Amoled quasiment incassable ; un appareil photo efficace autant pour son post traitement que ses 108 Mpx pour l’objectif principal, et en plus une bonne batterie, ce smartphone est véritablement impressionnant, et surtout à ce prix ! Une alternative bienvenue à Samsung et Apple.

Le Honor 200 Lite est disponible avec une offre à durée limitée !

Jusqu’au 24 mai, vous pouvez bénéficier d’une offre sur le Honor 200 Lite en version 8 Go de RAM pour l'obtenir à 299 € avec en plus une enceinte Bluetooth portable offerte. Idéal pour ceux qui recherche un téléphone taillé pour les multimédias, mais à un prix abordable.