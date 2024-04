Honor 200 Lite : un nouveau smartphone conçu pour la création de contenu

Comme précédemment annoncé, le Honor 200 Lite se positionne comme un mobile de milieu de gamme. Il se veut être un outil de choix pour les amateurs de photographie, en particulier les portraits. Doté d'une caméra frontale de 50 mégapixels, ce smartphone tire profit de l'algorithme RAW Domain de Honor pour offrir une mise au point précise et des portraits équilibrés. Ainsi, selon la marque, la caméra est capable d'ajuster automatiquement le champ de vision pour capturer des selfies de groupe tout en préservant les détails de l'arrière-plan. Un mode Selfie Light est aussi prévu permettant l'amélioration des portraits en ajoutant des effets lumineux.

À l'arrière, un ensemble de trois caméras permet de capturer des images détaillées : une principale de 108 mégapixels ouvrant à f/1.75 pour des images claires, un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels, et un module macro de 2 mégapixels.

Un design alliant esthétique et résistance

Le Honor 200 Lite veut impressionner par sa finesse et sa légèreté, avec seulement 6,78 mm d'épaisseur et un poids de 166 grammes, tout en offrant une robustesse garantie par une certification 5 étoiles de SGS pour la résistance aux chutes.

Équipé de 8 Go de mémoire vive et de 256 Go de stockage interne, le Honor 200 Lite est pensé pour ceux qui ont besoin de garder leurs contenus accessibles en permanence. La technologie Honor RAM Turbo améliore l'expérience utilisateur en optimisant la gestion de la mémoire. Le processeur MediaTek Dimensity 6080 assure quant à lui des performances élevées, supportant la 5G et capable de gérer une fréquence d'affichage de 90 Hz sur un écran AMOLED de 6,7 pouces. Honor annonce une luminosité maximale de 2000 cd/m2.

Le smartphone est doté d'une batterie de 4500 mAh qui supporte la charge à 35 watts.

Disponibilité et offres de lancement

Disponible en précommande en France à partir du 26 avril 2024, le Honor 200 Lite sera proposé à 329,90 €. Il sera vendu en trois coloris : Starry Blue exclusivement sur le site de Honor, ainsi que Cyan Lake et Midnight Black. Les précommandes incluront plusieurs accessoires gratuits tels qu'un bracelet connecté Honor Band 9, des écouteurs Choice X5 et un coupon de réduction de 30 €.