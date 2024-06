Honor Magic V Flip : le principal concurrent du Galaxy Z Flip de Samsung est officiel et a de très sérieux atouts

Après une annonce officielle par le CEO de Honor, George Zhao suite au MWC 2024 et quelques fuites, le Honor Magic V Flip a été officialisé en Chine. La marque n’a pas encore annoncé une commercialisation à l’international mais pour concurrencer le modèle Galaxy Z Flip de Samsung, il va devoir s’exporter et devrait très probablement trouver assez rapidement le chemin d’autres marchés.

À l’image des modèles pliants au format livre tels que le Magic V2 ou le magnifique Magic V2 RSR Porsche Design, le Magic V Flip bénéficie de lignes particulièrement belles. Il ne fait que 7,5 mm d’épaisseur lorsqu’il est ouvert. Il est décliné en noir iris, champagne rose ou blanc camélia. En outre, une édition limitée Jimmy Choo ornée de paillettes vertes est également proposée. Toutes ses déclinaisons ne devraient pas être disponibles à l’international, bien qu’on puisse peut-être s’attendre à certaines surprises.

Honor a développé un mécanisme de charnière propriétaire utilisant des composants en acier léger et un cadre en aluminium, assurant une durabilité et une légèreté optimales.

Ce qui est particulièrement remarquable sur le Honor Magic V Flip, c’est son écran de couverture (externe) qui offre une diagonale impressionnante de 4 pouces, offrant une définition de 1092x1200 pixels avec une densité de 405 ppi. Cet écran OLED propose une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz et une luminosité maximale de 1600 cd/m², ce qui garantit une excellente visibilité même en plein soleil.

De plus, il intègre un dimming PWM haute fréquence de 2 160 Hz pour réduire la fatigue oculaire. L'écran de couverture supporte également le mode 16:9 pour les applications et un mode horizontal pour les vidéos, permettant une utilisation optimisée de l'espace disponible. Les utilisateurs peuvent également profiter de nombreuses options Always on Display (AoD) et de la possibilité de lancer des applications en plein écran directement sur l'écran de couverture sans avoir à ouvrir le téléphone, ce qui constitue une petite révolution étant donné que les autres mobiles du même format utilisent des widgets.

Un très grand écran principal et des performances intéressantes

L'écran principal du Magic V Flip est de type OLED de 6,8 pouces avec une résolution FHD+ et un ratio d’aspect de 21:9. Il offre une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz et une luminosité maximale de 3 000 cd/m², ce qui en fait l'un des écrans les plus lumineux du marché. Cet écran est certifié Dolby Vision, garantissant des couleurs vives et un contraste élevé pour une expérience visuelle immersive.

Sous le capot, le Magic V Flip est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, offrant des performances plus qu’honorables. Il est disponible avec jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage, bien que la version de base propose 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour gérer la dissipation thermique, Honor a intégré une plaque VC ultra-mince de 0,25 mm couvrant une surface de dissipation de chaleur de 2 300 mm².

Une configuration photo tout à fait capable

Le Magic V Flip est doté d'une caméra principale de 50 mégapixels avec un capteur Sony IMX906, offrant une taille de 1/1,56' et une ouverture f/1,9, ainsi qu'une stabilisation optique de l'image (OIS). Il dispose également d'un module ultra grand-angle de 12 mégapixels qui peut également être utilisé comme objectif macro. À l'avant, une caméra de 50 mégapixels avec un capteur IMX816 et des capacités d'autofocus permet de capturer des selfies de haute qualité.

Le Magic V Flip fonctionne sous MagicOS 8.0, basé sur Android 14, offrant une interface utilisateur fluide et intuitive. Il est alimenté par une batterie de 4 800 mAh, supportant une charge rapide de 66 watts. L’appareil fait 193 grammes. Il mesure 167,3 mm de haut lorsqu’il est ouvert et 86,5 mm quand il est replié. Il fait 75,6 mm de large.

Le prix de la version 12/256 Go est de 4 999 CNY (environ 690 USD/640 EUR), tandis que la version haut de gamme avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage coûte 5 999 CNY (environ 827 USD/768 EUR). Ces tarifs sont purement indicatifs car il faudra y rajouter les taxes. Nous verrons donc dans les prochains mois si Honor se décide à exporter son dernier petit bijou et à quel prix il sera proposé.