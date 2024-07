Honor Magic V3 : nouveau smartphone pliant haut de gamme disponible en Chine, à quand la France ?

En avance par rapport au calendrier de l’année dernière où nous avions vu le Magic V2 présenté bien plus tôt pour le marché chinois mais seulement courant septembre pour le marché européen et une disponibilité fin décembre, début janvier 2024, Honor a officialisé son successeur, le Magic V3. Celui-ci pourrait faire l’objet d’une présentation officielle en Europe lors du prochain salon IFA 2024 qui se déroulera à Berlin entre le 6 et le 10 septembre.

Il a été récemment l’objet de plusieurs fuites et notamment d’une prise en main dévoilant toutes ses faces. Résolument, le Honor Magic V3 arbore un design élégant et moderne, typique des smartphones pliants haut de gamme. Son châssis en aluminium et son dos en verre lui confèrent une allure premium. L’organisation des capteurs photo à l’arrière se fait via un module rectangulaire légèrement proéminent, intégrant harmonieusement les trois objectifs. Avec des dimensions de 156,6 x 145,3 x 4,35 mm une fois déplié et un poids de 226 g, le Magic V3 reste relativement compact pour un appareil de cette catégorie. Il est ainsi nettement plus fin que le Samsung Galaxy Z Fold6. Son dos en verre poli tend à retenir les traces de doigts, nécessitant un nettoyage régulier. Malgré cela, le smartphone offre une prise en main agréable et équilibrée, avec une charnière robuste permettant une ouverture fluide.

Le Magic V3 bénéficie d’une certification IPX8, le rendant résistant à l’immersion dans l’eau jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes. Cette protection permet une utilisation sereine au quotidien, même sous la pluie ou près d’un point d’eau.

Côté connectique, on trouve un port USB-C, des haut-parleurs stéréo et un lecteur d’empreintes digitales latéral. Le smartphone est compatible 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 et NFC. Il prend en charge deux cartes SIM physiques ainsi qu’une eSIM.

Deux écrans dont un de presque 8 pouces

Le Honor Magic V3 est doté d’un écran pliant LTPO OLED de 7,92 pouces, offrant une définition de 2156 x 2344 pixels. Cette dalle de haute qualité propose des couleurs vives et des contrastes profonds, typiques de la technologie OLED. La luminosité maximale annoncée est de 1600 cd/m², permettant une bonne lisibilité même en plein soleil. L’écran externe de 6,43 pouces utilise également la technologie OLED, assurant une cohérence visuelle entre les deux affichages. Ces caractéristiques placent clairement le Magic V3 au niveau des meilleurs modèles du marché dans cette gamme de prix d’autant que nous avions apprécié le Magic V2 avec son écran externe bien plus large que celui du Galaxy Z Fold5 à l’époque (même si le Galaxy Z Fold6 propose seulement 1 mm de large de plus).

Les deux écrans bénéficient d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une fluidité accrue lors du défilement et dans les applications compatibles. Cette fréquence élevée améliore le confort visuel et la réactivité de l’interface, particulièrement appréciable sur un appareil de cette catégorie.

Système et applications

Le Honor Magic V3 fonctionne sous Android 14, avec la surcouche propriétaire MagicOS 8.0. Au moment de la rédaction de cet article, les informations sur les dernières mises à jour Android et de sécurité n’étaient pas disponibles. L’interface MagicOS propose une organisation claire des paramètres, facilitant la navigation dans les différents menus. Le niveau de personnalisation est élevé, permettant à l’utilisateur d’adapter l’apparence et le fonctionnement du smartphone à ses préférences. Concernant les applications préinstallées, on retrouve les services Google habituels ainsi que quelques applications Honor. La présence de bloatwares (applications tierces non désirées) n’a pas été confirmée à ce stade.

Des performances de haut vol une configuration multimédia au top

Le Honor Magic V3 est équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 3, l’un des plus puissants du marché. Il est associé à 12 ou 16 Go de RAM, selon les versions, et propose un espace de stockage allant de 256 Go à 1 To. Il n’est pas possible d’ajouter de la mémoire vive supplémentaire. De même, l’extension du stockage via carte micro SD n’est pas prise en charge, une limitation courante sur les smartphones haut de gamme.

Cette configuration technique permet de faire tourner les jeux les plus exigeants avec des graphismes élevés et une fluidité optimale. Au quotidien, la navigation dans l’interface et le multitâche s’effectuent sans aucun ralentissement, offrant une expérience utilisateur fluide et réactive.

Le Honor Magic V3 est doté d’une configuration photo polyvalente, comprenant trois capteurs de 50 mégapixels chacun : un capteur principal grand-angle, un téléobjectif et un ultra grand-angle. L’interface de l’application appareil photo se veut intuitive, avec un accès rapide aux différents modes de prise de vue. On y trouve les modes classiques tels que le portrait, le mode nuit, ou encore le mode pro pour les utilisateurs avertis. La configuration technique laisse présager de bons résultats dans diverses conditions d’éclairage. Le capteur principal devrait offrir des photos détaillées et bien exposées, tandis que le téléobjectif permettra des zooms optiques sans perte de qualité. L’ultra grand-angle élargira le champ de vision pour les paysages ou les photos de groupe.

Le Honor Magic V3 est équipé d’une batterie de 5150 mAh, une capacité confortable pour un smartphone pliant. La charge rapide est supportée jusqu’à 66W, promettant des temps de recharge relativement courts.

Le Honor Magic V3 se positionne comme un concurrent des plus sérieux sur le marché des smartphones pliants haut de gamme. Reste à savoir quand il sera officiellement disponible hors de Chine et surtout à quel prix il sera proposé. Rappelons que le Magic V2 était sorti à 1999 €, même s’il était annoncé avec une très belle offre de lancement accompagné d’une enceinte Marshall d’une valeur de 400 € et d’une remise de 600 €. Vu que le Galaxy Z Fold6 est proposé à 1999 € pour sa configuration de base (12+256 Go), il ne serait pas totalement déraisonnable de penser que le modèle Honor sera annoncé à un tarif similaire.