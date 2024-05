Honor Magic6 Pro : élu smartphone le plus performant au monde, celui-ci est disponible avec une baisse de prix

Le constructeur chinois Honor a clairement choisi le luxe comme une de ses valeurs fondamentales, et cela se confirme avec leur modèle ultra haut de gamme, le Honor Magic6 Pro. Ce smartphone impressionne en surpassant tous les grands noms de l'industrie en un seul coup.

Fiche technique du Honor Magic6 Pro

Écran : AMOLED de 6,78 pouces, 2800X1200 pixels, 1-120 Hz

: AMOLED de 6,78 pouces, 2800X1200 pixels, 1-120 Hz Chipset : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire vive : 12 Go, 16 Go

: 12 Go, 16 Go Stockage interne : 256Go, 512Go, 1To

: 256Go, 512Go, 1To Capteur photo principal : Triple capteurs 180+50+50 mégapixels

: Triple capteurs 180+50+50 mégapixels Capteurs frontaux : 50 mégapixels

: 50 mégapixels Batterie : 5600 mAh

Samsung et Apple sont connus pour proposer des smartphones extrêmement performants, dotés d'écrans, de batteries et de caméras de haute qualité. Cependant, en ce moment, le constructeur Honor avec son Magic 6 Pro domine le marché mondial avec la meilleure caméra avant et arrière, l'écran le plus remarquable et la batterie la plus durable.

Le Honor Magic6 Pro avec une réduction sur Rakuten

Actuellement, bien que son prix initial soit de 1299 €, le Honor Magic6 Pro est disponible pour moins de 900 €, précisément à 891 € sur Rakuten avec une garantie de deux ans incluse ainsi qu'une assurance !