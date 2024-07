Honor Magic7 : Les dernières fuites révèlent des spécifications impressionnantes

Honor a récemment présenté ses nouveaux smartphones pliants Magic V3 et Magic Vs3 dont nous attendons plus d’informations sur la sortie en France (pour le Magic V3). Le smartphone haut de gamme Magic7 et son acolyte, le Magic7 Pro devraient être officialisés d’ici la fin de l’année pour le marché chinois et quelques mois plus tard pour l’Europe, si la marque tient le même calendrier que pour le Magic6 Pro. L'un des points forts des Honor Magic7 et Magic7 Pro pourrait être le module photo.

Selon les fuites, les smartphones arboreraient une configuration à triple capteur, avec comme pièce maîtresse un téléobjectif de 200 mégapixels. Ce capteur, qui serait le Samsung ISOCELL HP3, marquerait une évolution par rapport au Magic6 Pro et son téléobjectif de 180 mégapixels.

Le capteur principal utiliserait quant à lui un module Omnivision OV50K de 50 mégapixels, tandis que l'ultra grand-angle serait équipé d'un capteur Omnivision 50H, également de 50 mégapixels. Cette configuration promet des performances photographiques de haut vol, avec notamment un zoom numérique pouvant atteindre 100x. Une autre innovation majeure serait l'intégration d'une ouverture variable. Cette technologie, déjà présente sur certains modèles concurrents dont le Huawei Pura 70 Ultra, par exemple, permettrait d'adapter automatiquement l'ouverture du diaphragme en fonction des conditions lumineuses, optimisant ainsi la qualité des clichés.

Une autonomie record en perspective et un écran nouvelle génération

La batterie du Honor Magic7 fait également parler d'elle. Les rumeurs évoquent une capacité dépassant les 6000 mAh, ce qui placerait le smartphone parmi les plus endurants du marché. Cette batterie s'appuierait sur une technologie au silicium, promettant une densité énergétique supérieure aux solutions lithium-ion classiques. Pour compléter ce tableau, Honor prévoirait d'intégrer une charge rapide filaire de 100W et une charge sans fil de 50W. Ces technologies permettraient de recharger rapidement cette imposante batterie, offrant ainsi le meilleur des deux mondes : autonomie et praticité.

L'écran du Honor Magic7 ne serait pas en reste. Les fuites mentionnent une dalle OLED « tandem », une technologie déjà utilisée sur le Magic6 RSR Porsche Design qui n’est pas disponible en France. Ce type d'écran offrirait une luminosité accrue et une meilleure résistance par rapport aux dalles OLED traditionnelles. La résolution atteindrait 1,5K, garantissant une excellente finesse d'affichage.

Sous le capot, de la puissance à revendre

Pour animer cet ensemble, Honor miserait sur le dernier-né des processeurs haut de gamme de Qualcomm : le Snapdragon 8 Gen 4. Cette puce, gravée en 3 nm, promet des performances de pointe tout en optimisant la consommation énergétique. Le fabricant chinois ne négligerait pas non plus la sécurité, avec l'intégration d'une puce dédiée. Le capteur d'empreintes sous l'écran bénéficierait également d'améliorations, pour une reconnaissance plus rapide et plus fiable.

Si ces informations se confirment, le Honor Magic7 et le Magic7 Pro s'annoncent comme des concurrents sérieux sur le marché des smartphones haut de gamme. Comme évoqué un peu plus haut, le lancement est pressenti pour décembre 2024 en Chine, avec une commercialisation internationale qui débuterait début 2025. Il est très probable que la marque choisisse de ne lancer que le Magic7 Pro sur certains marchés à l’image de son prédécesseur.