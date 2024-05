Honor prépare le terrain pour le lancement de son nouveau téléphone pliable, le Magic V3

Le Magic V2, dévoilé initialement en Chine en juillet 2023, n'a atteint les marchés mondiaux que plusieurs mois après, après une présentation lors du salon IFA 2023, soulignant une tendance persistante (et quelque peu frustrante) aux délais prolongés entre les lancements chinois et internationaux. La marque a décliné une version spécifique avec un design à tomber, le Honor Magic V2 RSR Porsche Design.

L'attente stratégique d'Honor et les rumeurs sur ses caractéristiques

Honor semble calculer minutieusement le timing de ses lancements. Avec l'introduction prévue du chipset Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm vers fin 2024, Honor pourrait décaler la sortie du Magic V3 pour éviter d'équiper son appareil d'une technologie rapidement obsolète, un Soc précédent. Cette stratégie pourrait repousser la disponibilité du Magic V3 en Chine à la fin de 2024, et potentiellement en Europe début 2025, si les tendances actuelles de retard se maintiennent.

Peu d'informations concrètes filtrent sur les spécifications du Magic V3, mais quelques rumeurs circulent déjà. Selon une source sur le réseau social chinois Weibo, une version Porsche Design serait proposée. Cette version s'inscrirait dans la continuité des designs de haute gamme associés aux précédents modèles Magic V2 et Magic6 Pro, avec le Magic6 Pro Porsche Design.

Un smartphone pliant totalement haut de gamme

Pour la version « classique » ainsi que ses déclinaisons, les attentes autour du processeur sont également élevées. Il semblerait donc qu’il profite du chipset Snapdragon 8 Gen 4, offrant ainsi une performance de pointe à ce nouveau modèle.

Malgré les innovations matérielles, les changements majeurs de design semblent improbables. Le Magic V2 est déjà reconnu pour sa finesse et sa légèreté, se positionnant comme le téléphone pliable style livre le plus élégant sur le marché. Toutefois, d’après nos informations, le Magic V3 serait encore plus fin… En outre, l’appareil pourrait être certifié étanche. Il pourrait revoir à la hausse sa configuration photo et la charnière profiterait d’optimisation. Le Magic V3 devrait conserver un ensemble de cinq caméras. Les améliorations pourraient aussi se concentrer sur l'optimisation logicielle pour tirer pleinement parti de l'écran interne de 7,92 pouces ainsi que de l'écran externe de 6,43 pouces, tous deux dotés d'une technologie OLED et d'une fréquence de rafraîchissement de 120Hz. Quant à la configuration de la batterie, peu de modifications sont attendues. La batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 66W devrait également rester standard, intégrant probablement des fonctionnalités avancées basées sur l'intelligence artificielle.

Il reste encore plusieurs mois avant l’officialisation du nouveau smartphone pliant au format livre de Honor, le Magic V3. D’ici là, la marque se concentre sur le lancement de la série Honor 200, le Honor 200 Lite déjà annoncé et les futurs Honor 200 et Honor 200 Pro et devrait également proposer son premier mobile pliant dans un format à clapet, le Honor Flip.