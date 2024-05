Il fait peut-être du bruit quand on le secoue, mais le Pixel 7 Pro est un smartphone qui compte !

Nous entendons en ce moment que les utilisateurs entendent un bruit inquiétant venant de leur Google Pixel 7 Pro… Eh bien, ne vous inquiétez pas, il s’agit du stabilisateur photo ! Ce bruit de cliquetis tout à fait normal vient du fait que le Pixel 7 Pro utilise un appareil photo puissant. Il s’agit donc même plutôt d’une bonne nouvelle !

Il faut dire que les Pixels de Google sont parmi les meilleurs appareils dans leur gamme de prix en ce qui concerne la photographie.

Fiche technique du Google Pixel 7 Pro

Écran : OLED de 6,7 pouces, résolution QHD+, taux de rafraîchissement 120 Hz

: OLED de 6,7 pouces, résolution QHD+, taux de rafraîchissement 120 Hz Processeur : Google Tensor G2

: Google Tensor G2 RAM : 12 Go

: 12 Go Stockage interne : 128 Go / 256 Go / 512 Go

: 128 Go / 256 Go / 512 Go Caméra arrière : Triple capteur, principal 50 MP, ultra grand-angle 12 MP, téléobjectif 48 MP

: Triple capteur, principal 50 MP, ultra grand-angle 12 MP, téléobjectif 48 MP Caméra frontale : 11 MP

: 11 MP Batterie: 5 000 mAh, charge rapide 30W, charge sans fil, charge inversée sans fil

Le Google Pixel 7 Pro est l’un des smartphones de Google les plus puissants et propose en plus de sa puce haut de gamme, Tensor, un appareil photo parmi les meilleurs du marché à ce prix, notamment grâce à un objectif de grande qualité couplé à une IA très efficace pour le post traitement des images. Les photos de nuit n’auront jamais été aussi ensoleillées ! Mais, ce n’est pas le seul atout de ce smartphone haut de gamme qui propose une excellente autonomie, et un magnifique écran Oled !

Le Google Pixel 7 Pro, le haut de gamme au prix d’un milieu de gamme

En ce moment sur Rakuten, vous pouvez vous procurer le Google Pixel 7 Pro pour seulement 387 €, un prix vraiment tout petit pour ce smartphone sorti il y a un an à 899 € ! Il s’agit d’une version importée livrée avec un câble et une garantie de 1 an.