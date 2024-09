Il ne faut pas l'oublier ! Ce smartphone ultra performant de Xiaomi revendique la place du smartphone milieu de gamme le plus puissant au monde

Xiaomi est dans le top 3 des constructeurs de smartphones les plus vendeurs et prolifiques sur la planète. Pour cela pas de secret, en plus de la quantité, il faut une bonne dose de qualité et des propositions qui se démarquent de la concurrence.

Sur ces deux derniers points, Xiaomi excelle. Pour prendre l’exemple du smartphone qui nous intéresse aujourd’hui, le Xiaomi Poco F6 Pro, peu sont les smartphones vendus à moins de 500 €, et donc techniquement sous le prix des téléphones haut de gamme, à nous proposer une orientation très claire vers la performance.

Avec ses 12 Go de RAM au minimum et surtout une puce très haut de gamme, la Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, (là même que pour un Galaxy S23 Ultra par exemple, le plus puissant smartphone de Samsung l’année dernière) le Xiaomi Poco F6 Pro est aussi puissant, voir plus, que de nombreux haut de gamme sur le marché !

Fiche Technique du Xiaomi Poco F6 Pro

Écran : 120hz, AMOLED de 6,67 pouces

120hz, AMOLED de 6,67 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Mémoire : 12 Go ou 16 Go de RAM

12 Go ou 16 Go de RAM Stockage : 256Go, 512Go, 1To de stockage interne, extensible via une carte microSD

256Go, 512Go, 1To de stockage interne, extensible via une carte microSD Caméra principale : 50 MP

50 MP Caméra frontale : 16 MP

16 MP Batterie : 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide (120 W)

Le reste de sa fiche technique n’est pas non plus en reste puisqu’il propose un excellent écran Flow Amoled, avec une dimension 1440 x 3200, lui conférant une résolution de 526 ppp (pixel par pouces) ce qui est réellement excellent ! D’autant plus que l’écran est grand de 6,67 pouces.

Pour comparaison, le Galaxy S24 Ultra de Samsung (son meilleur haut de gamme actuel) propose un DPI de 505 ppp, ce qui est moins bien. Pour faire simple, l’image affichée par le Xiaomi Poco F6 Pro est nette et très détaillée.

Son appareil photo est également performant, avec notamment un très bon capteur arrière principal, mais la photo n’est pas le point fort de cet appareil, bien que totalement à la hauteur, en comparaison du reste de sa fiche technique. Notons que sa batterie est puissante, et sa technologie Hypercharge intelligente 120W permet une recharge ultra-rapide, idéal pour un smartphone puissant de ce type.

Le Xiaomi Poco F6 Pro est pourtant disponible à petit prix sur Amazon

En ce moment, le Xiaomi Poco F6 Pro est disponible pour 440 € sur Amazon avec, ce qui est loin des prix que l’on pourrait attendre avec une telle fiche technique grâce à une excellente optimisation des composants. En plus, il vous est possible de payer jusqu’en 24 fois.