Ils ont testé le nouveau smartphone Honor 200 Pro et…

L'interview à propos du Honor 200 Pro

La Rédaction : Vous avez fait l'acquisition du nouveau Honor 200 Pro. Avant tout, pourquoi avoir choisi la marque Honor ?

Jason.C/Sandra.R : Oui, nous l’avons depuis 1 semaine. C'est surtout le prix de l'offre qui nous a donné envie de l'acheter.

LR : Et pourquoi avoir choisi le Honor 200 Pro plutôt qu'un autre modèle de la marque ou qu'un autre smartphone haut de gamme ailleurs.

J.C : Ce sont les spécifications de l'appareil qui nous l’ont fait choisir. On avait hésité avec un Samsung de la gamme S, mais c'était plus cher.

LR : Certaines personnes veulent un bon appareil photo, d'autres juste de quoi téléphoner et regarder des vidéos. Que recherchiez-vous en particulier ?

J.C : Un smartphone polyvalent. Un bon écran, et assez grand. Le Honor 200 Pro a une grosse mémoire, donc pour un très bon photophone c’est bien ! Et puis les specs suivent, donc dans le futur, on sera tranquille.

LR : Très intéressant l’argument de la durabilité ! On voit effectivement que les consommateurs se tournent de plus en plus vers le bas ou haut de gamme et délaissent le milieu de gamme.

J.C : Oui, mon Galaxy Note 8 je l’utilise encore ! [NDLR : il est sorti en septembre 2017].

LR : C’est vrai qu’un haut de gamme est rentable sur le long terme. Par quel marchand êtes-vous passés pour la précommande du Honor 200 Pro ?

J.C : On est passés par Orange, il y avait 2 ans de garantie et il était à 200 € avec le forfait Open… Ah et le Marshall Major IV offert a fait balancer le choix aussi. [NDLR : il s'agit d'un casque audio haut de gamme].

LR : Comme on le disait, il est vrai que le Honor 200 Pro propose une excellente fiche technique. Nous avons d'ailleurs fait un test complet du 200 Pro à la rédaction. Dans la pratique, vous voyez une différence avec l'ancien modèle que Sandra avait ?

S.R : J’avais un Galaxy S20 FE qui était déjà bon, mais l'écran [du Honor 200 Pro] est de meilleure facture et l'espace de stockage est beaucoup plus confortable ! Le seul point négatif pour Honor est le nombre de mises à jour majeures et de sécurités qui est meilleur chez Samsung.

LR : Effectivement, 3 ans de mises à jour majeures contre 7 pour les nouveaux Samsung. Et 4 patch de sécurités contre 4 ans chez Samsung. J’ai envie d’ajouter que le 200 Pro a aussi une bonne batterie, un peu en avance sur ce qu’on trouve aujourd’hui. Dxomark note très bien les appareils de la marque. Maintenant, la question qui fâche : êtes-vous satisfait de ce nouvel appareil ?

S.R : Au bout d'une semaine, c'est RAS. Aucun problème à signaler !

LR : Et conseilleriez-vous ce modèle ?

J.C : Avec l’offre de précommande oui !

Comparons le Galaxy S20 FE au Honor 200 Pro !

Le Samsung Galaxy S20 FE offre quelques avantages par rapport au Honor 200 Pro notamment un stockage extensible via une carte MicroSD que l'on peut faire aller jusqu'à 1024 Go, ainsi qu'une caméra arrière avec un zoom optique 3X. Notons aussi que l'étanchéité du S20 FE est classée IP68.

Pour autant, ces quelques bons points pour le Galaxy ne peuvent pas réellement servir d'arguments solides, car le Honor 200 Pro proposent des arguments factuellement très convaincants avec des performances à 81 % supérieure d'après le benchmark AnTuTu (1290K contre 713K).

De plus, le Honor 200 Pro dispose de deux fois plus de RAM (16 Go contre 8 Go), et une batterie de capacité supérieure de 700 mAh (5200 mAh contre 4500 mAh) qui comprend une charge rapide plus élevée, puisqu'elle est de 100W contre 25W.

Ajoutons que l'appareil d'Honor utilise une version Bluetooth plus récente, la 5.3, et fonctionne sous une version plus récente d'Android, et même offre des bords plus fins pour 5 % de surface d'écran supplémentaire ! Il est même doté d'un port infrarouge intégré.

Pour être fair-play, il faut dire que presque 4 ans sépare la sortie des deux modèles, que le Galaxy S20 FE tiennent encore la route et en soit une preuve de la qualité des appareils de Samsung.

Où se procurer le Honor 200 Pro en ce moment ?

Le Honor 200 Pro est disponible pour 799 € sur le site de son constructeur avec 100 € de remise, 80 € de bonus de reprise et un casque Marshall Major IV offert.

L'offre de Orange dont nous parlions dans l'article n'est plus disponible, cependant, il est possible de le trouver avec un prix encore plus intéressant que celui de son constructeur chez Boulanger, la Fnac et Darty où il est à 699 €, mais avec 100 € de réduction, ce qui le fait donc passer à 599 € !

Sur la Fnac et Darty, en plus de cette réduction, vous aurez également accès à 50 % de remises sur les accessoires, et 3 mois d'abonnement de Deezer offerts.