Impossible de se procurer le Galaxy A15 de smartphone à moins cher, mais ce n'est que pour aujourd'hui !

Le Galaxy A15 de Samsung est un smartphone qui propose des fonctionnalités à la hauteur de ses ambitions, et cela malgré un prix vraiment bas. Si vous êtes à la recherche d’un smartphone qui propose l’essentiel nécessaire en 2024, mais avec en plus une appétence pour les multimédias, notamment grâce à son très bel écran, eh bien, le Galaxy A15 est un très bon choix.

Fiche technique du Samsung Galaxy A15

Écran : Écran Amoled de 6,5 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

Écran Amoled de 6,5 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+ Processeur : Processeur DImensity 700

Processeur DImensity 700 Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD)

Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD) Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité. Connectivité : 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W

Le Galaxy A15 est un téléphone agréable à l’utilisation grâce à une très bonne ergonomie, et une utilisation intelligente de ses composants. Il propose une expérience utilisateur adaptée à 2024 et aux années à venir, et surtout offre un grand écran de 6,5 pouces et le tout en technologie Super Amoled, ce qui est supérieur à certains modèles de smartphone affichés à plus de 500 € !

Le Galaxy A15 à seulement 133 € au lieu de 199 €

Le Galaxy A15 du constructeur Samsung est disponible en ce moment sur Rakuten pour 133 € grâce au code RAKUTEN15 disponible aujourd’hui seulement. Il s'agit d’un smartphone neuf.