Injustement oublié, ce smartphone de Samsung propose pourtant un écran Super Amoled à petit prix

Le Galaxy A35 de Samsung est un peu cet enfant du milieu coincé entre un aîné exemplaire et le petit dernier qui reçoit toute l’attention. Et pourtant, le Galaxy A35 possède des qualités largement à la hauteur avec un petit prix assez faible et des capacités techniques plutôt en avance sur cette tranche de prix ! Il mérite notre attention, ne serait-ce que par la présence d’une dalle Super Amoled, une technologie supérieure au simple Amoled !

Fiche technique du Samsung Galaxy A35 5G

Écran : Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces

Processeur : Samsung Exynos 1380

Mémoire RAM : 6 Go ou 8 Go

Stockage interne : 128 Go, extensible via une carte microSD

Caméra principale : 48 MP

Caméra frontale : 13 MP

Batterie : 5000 mAh avec charge rapide

La fiche technique du Galaxy A35 est intéressante sur plusieurs points. Elle reprend l'existant du Galaxy A34, et une partie de ce que l’on peut voir avec le Galaxy A55 plus cher. Cela permet un mix intéressant entre des technologies plutôt poussées (appareil photo performant, grosse batterie, écran haut de gamme) mais le tout à prix abordable.

En ce moment, retrouvez le Galaxy A35 5G sur Amazon à prix cassé

Amazon propose en ce moment un prix très intéressant sur le Galaxy A35 que l’on peut trouver pour 242 € seulement. Idéal pour faire des économies. Si vous avez une utilisation multimédia importante, le Galaxy A35 est idéal que ce soit gaming, vidéo, audio.