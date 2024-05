Intégration de Face ID sous l'écran des iPhone, ce n’est pas pour tout de suite

Historiquement, les prédictions convergeaient autour du fait que ce soit l'iPhone 16 comme premier modèle à embarquer la nouvelle fonction de reconnaissance faciale (Face ID) sous l’écran. Toutefois, selon des informations récentes et concordantes entre plusieurs sources, la probabilité de voir cette technologie sur l'iPhone 16 est désormais quasi nulle. Ainsi, Ross Young, analyste réputé pour la précision de ses prédictions concernant les écrans, avait auparavant misé sur les modèles iPhone 17 Pro et Pro Max pour inaugurer Face ID sous l'écran accompagné d'une caméra à trou. Néanmoins, ses dernières déclarations reportent cette innovation à 2026, selon les informations relayées par le site Apple Insider.

Ainsi, les modèles iPhone 18 Pro et 18 Pro Max seraient les premiers à intégrer cette technologie, tandis que les modèles standards en seraient équipés l'année suivante, soit en 2027.

Dynamic Island toujours d’actualité pour les deux prochaines générations d’iPhone

Pour les modèles de cette année et de l'année prochaine, Apple continuerait d'utiliser la technologie Dynamic Island, introduite pour la première fois avec l'iPhone 14 Pro. Ce choix symbolise une approche prudente de la part d'Apple. En effet, la marque à la pomme ne veut pas proposer sur le marché une technologie dont elle n’est pas absolument certaine qu’elle sera assez efficace pour être adoptée. En outre, rappelons que la fonction Face ID concerne tout de même la reconnaissance de l’utilisateur et la sécurité des informations, un domaine crucial aujourd’hui. Il ne s’agirait donc pas de proposer un système qui ait la moindre faille.

Vers une caméra sous l'écran

La technologie de la caméra sous l’écran est aujourd’hui une réalité, et même depuis quelques années maintenant, mais elle n’est pas encore jugée suffisamment intéressante et pertinente en termes de qualité pour de nombreux observateurs. On peut notamment la trouver sur les plus récents smartphones de la marque ZTE, précurseur dans cette technologie ainsi que sur le smartphone pliant Samsung Galaxy Z Fold5, par exemple. Pour Apple, au-delà de 2026, il s’agirait d'adopter cette technologie de caméra sous le panneau, qui sera développée par LG Innotek.

Notez que la caméra frontale sous l'écran représente un défi technique plus ardu que la fonction Face ID sous l'écran, raison pour laquelle cette dernière technologie sera déployée en premier.

Apple a, par ailleurs, déjà rejeté un prototype de caméra sous l'écran d'un fournisseur, n'étant pas satisfait des résultats.