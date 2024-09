iPhone 14 Plus : Reconditionné en France, garanti, à petit prix et en réduction supplémentaire pour les French Days avec ce code promo !

L’iPhone 14 Plus est désormais âgé de presque d'environ 2 ans. Et c’est pour nous une bonne nouvelle, car vous allez pouvoir optimiser son prix au maximum. En mêlant entre eux l’ancienneté et le reconditionnement, nous obtenons déjà de quoi trouver un smartphone à petit prix, mais en ajoutant en plus une offre promotionnelle exclusive, comme ici avec les French Days, et nous pouvons vraiment nous procurer un haut de gamme à prix cassé.

La fiche technique de l'iPhone 14 Plus

Écran : 6,7 pouces, Oled Super Retina HDR10, Dolby Vision, utlra-lumineux

6,7 pouces, Oled Super Retina HDR10, Dolby Vision, utlra-lumineux Processeur : A15 Bionic

A15 Bionic Capteurs photo : grand-angle (12 MP) et ultra grand-angle performants (12 MP)

: grand-angle (12 MP) et ultra grand-angle performants (12 MP) Batterie : 26h d'autonomie, 4325 mAh, charge rapide 20W

L'iPhone 14 Plus est à l’image d’un iPhone, puissant et polyvalent, mais surtout très pratique au quotidien. Complet mais simple, petit mais ergonomique, il est aussi doué en photo, que pour faire tourner de lourdes applications. C'est tout simlpment un excellent appareil qui fera le bonheur des fans de la marque qui recherchent un iPhone plus récent que celui qu'il possède déjà.

Quelle offre pour l’iPhone 14 Plus ?

L’iPhone 14 Plus est puissant, mais assez vieux pour ne plus être proposé au-dessus des 1000 € comme c’était le cas à sa sortie.

En reconditionné, on peut ainsi l’obtenir dès 557 € sur CertiDeal. Mais en plus avec le code FRENCHDAYS, vous pouvez le faire descendre de 30 € supplémentaires ! Ajoutons à cela que CertiDeal propose des appareils reconditionnés en France, et cela veut dire de A à Z, comme l'exige le code du commerce !

Avec une garantie de 2 ans et la possibilité de faire changer la batterie par une neuve, c’est bien simple nous somme face à ce que l’on peut trouver de mieux dans le marché du reconditionné en termes de qualité, mais en plus en termes de prix. Nous avons donc le beurre et l’argent du beurre !