iPhone 16 : Le point sur les rumeurs à quelques heures de sa présentation

La présentation officielle de la nouvelle série de smartphone iPhone 16, c’est pour aujourd’hui. Avant cela, on sait que l’iPhone 16 devrait conserver une esthétique similaire à celle de son prédécesseur, avec quelques modifications notables. Le châssis en aluminium pour les modèles standard et en titane pour les versions Pro reste de mise, offrant un équilibre entre robustesse et légèreté. La disposition des capteurs photo évolue sur les modèles de base, adoptant un alignement vertical rappelant les anciens iPhone.

Les dimensions précises ne sont pas encore connues, mais une légère augmentation de la taille des écrans des modèles Pro laisse présager des appareils un peu plus grands. Le niveau d’étanchéité devrait rester identique à l’iPhone 15, avec une certification IP68, permettant une immersion jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes.

Côté connectique, l’USB-C sera présent sur tous les modèles. La compatibilité 5G est assurée, tout comme le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3. L’iPhone 16 supportera probablement deux cartes SIM (une physique et une eSIM) comme son prédécesseur.

Quel écran pour l’iPhone 16

Les écrans OLED devraient bénéficier d’améliorations, notamment en termes de luminosité. Les modèles Pro pourraient atteindre jusqu’à 2500 cd/m² en pic, assurant une lisibilité optimale même en plein soleil. La définition devrait rester similaire à celle de l’iPhone 15, avec potentiellement une légère augmentation due à l’agrandissement des écrans Pro. La fréquence de rafraîchissement adaptatif ProMotion (jusqu’à 120 Hz) restera l’apanage des versions Pro, offrant une fluidité accrue dans les animations et le défilement. Cette technologie permet également d’économiser la batterie en adaptant la fréquence selon le contenu affiché.

L’iPhone 16 sera livré avec iOS 18, qui devrait apporter son lot de nouveautés, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle. Une refonte de Siri est attendue, ainsi que de nouvelles fonctionnalités d’IA générative. L’organisation des paramètres devrait rester similaire à celle des versions précédentes d’iOS, avec peut-être quelques ajustements pour faciliter l’accès aux nouvelles fonctions. Les applications préinstallées habituelles d’Apple seront présentes, sans ajout de logiciels tiers indésirables.

Quelle puce à la manœuvre pour l’iPhone 16 ?

Au cœur de l’iPhone 16 se trouvera la nouvelle puce A18, gravée en 3 nm par TSMC. Cette puce devrait offrir des performances accrues, notamment dans le domaine de l’IA, tout en optimisant la consommation énergétique. Les modèles Pro pourraient bénéficier d’une version plus puissante, l’A18 Pro. La quantité de RAM n’est pas encore confirmée, mais une augmentation à 8 Go pour les modèles Pro est envisagée. Comme à l’accoutumée, il ne sera pas possible d’étendre la mémoire vive ou le stockage après l’achat.

Cette configuration devrait permettre de faire tourner les jeux les plus exigeants sans difficulté, tout en assurant une expérience utilisateur fluide au quotidien.

Quelle configuration pour les photos et les vidéos ?

Le domaine de la photographie devrait connaître des améliorations significatives. Les modèles Pro pourraient intégrer un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels, offrant plus de détails dans les prises de vue larges. Le téléobjectif du modèle Pro standard pourrait passer à un zoom optique x5, se rapprochant ainsi des capacités du Pro Max. L’interface de l’application Appareil photo devrait rester familière aux utilisateurs d’iPhone, avec peut-être l’ajout de nouveaux modes exploitant les capacités d’IA de la puce A18. Les modes habituels (Portrait, Nuit, Cinématique) seront bien sûr présents.

La qualité des photos devrait être au rendez-vous, avec des améliorations attendues en basse lumière et dans la gestion des contrastes, grâce aux nouveaux capteurs et au traitement d’image optimisé.

Pour une meilleure autonomie, la capacité de la batterie devrait connaître une légère augmentation, notamment sur les modèles Pro dont la taille augmente. Cela devrait être combinée à l’efficacité énergétique de la puce A18. Enfin, notez que la puissance de charge maximale devrait rester autour de 20W en filaire et 15W en sans fil via MagSafe, Apple privilégiant la préservation de la batterie à long terme plutôt que la vitesse de charge.

Toutes rumeurs seront confirmées (ou pas) par Apple lors de la présentation qui aura lieu à partir de 19h (heure française), ce lundi 9 septembre.